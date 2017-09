Praha - Hnutí ANO nechce za současných podmínek a situace v eurozóně přijímat euro. Zaměstnancům chce zrušit nynější tzv. superhrubou mzdu a nahradit ji dvěma sazbami daně z příjmů 19 a 23,35 procenta z hrubé mzdy. ANO to uvádí ve svém volebním programu s heslem Teď, nebo nikdy, který dnes novinářům představil předseda hnutí Andrej Babiš.

V současné době platí zaměstnanci daň z příjmů 15 procent vyměřené z hrubé mzdy navýšené o odvody zaměstnavatele na zdravotní a sociální pojištění. To odpovídá sazbám 20,1 a 23,35 procenta. Proto chce ano zavést dvě nové sazby, které podle něj pokryjí i existující solidární přirážku. Pro zaměstnance chce zavést výdajový paušál ve formě slevy na pojistném, představovat by měl 500 korun měsíčně.

ANO chce také prosadit zákon o klíčových stavbách a slibuje, že do roku 2021, tedy do konce následujícího volebního období, postaví mimo jiné 170 kilometrů dálnic. Babiš také řekl, že chce kvůli zjednodušení pravidel pro výstavbu nový stavební zákon i nový zákon o veřejných zakázkách.

Daňový dopad návrhů ve volebním programu představuje podle Babiše 46 miliard korun. "Jsme přesvědčeni o tom, že to ustojíme," ujistil. Hnutí ve svém programu uvádí, že bude usilovat o vyrovnaný rozpočet. "Zároveň říkáme, že pokud budou na stole efektivní investice, tak samozřejmě vyrovnaný rozpočet není mantra," dodal.

V oblasti podnikání slíbil lídr liberecké kandidátky Jiří Bláha, že podnikatelé budou moci všechny záležitosti se státem vyřídit elektronickou komunikací na jednom místě. Také změny předpisů by měly vstupovat v účinnost k jednomu datu, nejlépe k 1. lednu. ANO chce vrátit do základních škol praktickou výuku a zavést mistrovské zkoušky. "Nastavíme jednoduchá pravidla a pak už necháme živnostníky, firmy a podnikatele pracovat a rozvíjet své schopnosti a dovednosti bez zbytečné zátěže, omezování a nařizování," popsal.

ANO v programu zdůrazňuje nutnost obrany proti nelegální migraci

Hnutí ANO v programu pro podzimní sněmovní volby zdůrazňuje nutnost uzavření vnější evropské hranice a důslednou obranu proti nelegální migraci. Na dnešní tiskové konferenci to uvedl lídr hnutí Andrej Babiš s tím, že bezpečnost je nejdůležitější. Ministr obrany a předseda pražské organizace ANO Martin Stropnický vyzdvihl z hlediska obrany a bezpečnosti země její členství v NATO.

"Lidé se musí cítit bezpečně. Musíme bojovat za bezpečnost našich lidí, o bezpečnost Evropy," řekl Babiš. Upozornil, že ČR je šestou nejbezpečnější zemí na světě a že je prvořadým úkolem státu, aby to tak zůstalo.

V oblasti bezpečnosti zmínil také boj proti terorismu. Písemná podoba volebního programu dodává, že EU musí čelit rovněž problému "extrémního islamismu". "Plně sdílíme obavy našich lidí. Nechceme se podílet na vytváření atmosféry strachu, ale považujeme za jednoznačnou povinnost státu zajistit občanům bezpečí. V tomto ohledu bude ČR aktivně podporovat definitivní poražení tzv. Islámského státu," stojí v dokumentu.

Rozhodnutí o přijímání uprchlíků musí podle ANO zůstat v kompetenci jednotlivých států a migraci je nutné řešit mimo evropský kontinent v rámci mezinárodních operací EU a NATO. "To je nejen náš národní zájem, ale i zájem celé Evropy, za který musíme v Bruselu bojovat," píše se v programu, který má čtyři desítky stran.

Z dokumentu nazvaného "Teď, nebo nikdy" také vyplývá, že ANO chce navyšovat peníze pro zpravodajské služby na dvě procenta HDP, protože právě zpravodajci mají podle hnutí hrát hlavní roli v odvrácení teroristických hrozeb. Cílem hnutí je mít 30.000 až 35.000 vojáků vybavených špičkovou technikou.

Ministr obrany Stropnický dodal, že aby Česko zůstalo bezpečné, musí se nadále opírat o spojenectví v rámci Severoatlantické aliance. "Kdo zpochybňuje členství, nemůže to myslet s obranou naší země vážně," podotkl. Stropnický počítá s další přítomností českých vojáků v misích, vyzdvihl také důležitost aktivních záloh. V novele branného zákona je prostor pro dobrovolný jednorázový vojenský výcvik, který by trval pět týdnů. Do škol by chtěl znovu zavést brannou výchovu.

V EU je podle ministra potřeba usilovat o vytváření nových aliancí nad rámec formátu Visegrádské skupiny. Babiš ve vztahu k Evropské unii uvedl, že v Bruselu je třeba prosazovat českou národní identitu. Doplnil, že zavedení eura podle něj v současné době není pro ČR výhodné.