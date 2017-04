Praha - Prodej nových osobních aut v Česku v letošním 1. čtvrtletí meziročně vzrostl o 14 procent na 68.059 vozů. V samotném březnu byl prodej rekordní. Na dnešní tiskové konferenci to uvedli zástupci Svazu dovozců automobilů (SDA).

"Analytická firma PwC pro celý letošní rok předpovídá růst prodeje osobních vozů o desetinu na 285.000 aut. Porostou i všechny ostatní kategorie vozidel," uvedl analytik PwC Jakub Jurga. Za růstem je především ekonomický růst a ochota domácností i firem utrácet.

Nejvíce aut od ledna do března prodala Škoda Auto, která ale kvůli náběhu nových modelů zaznamenala pokles o jedno procento na 20.200 vozů. Následuje Volkswagen s růstem o 48 procent na 8123 vozů a třetí je značka Hyundai, která prodala 4997 aut, což je o 17 procent více než loni. Následují značky Ford, Dacia a Renault.

Nejoblíbenějším modelem zůstává Škoda Octavia s 6810 vozy, druhá je Fabia s 5088 prodanými kusy, třetí Škoda Rapid (2845), čtvrtý Superb a pátý VW Golf.

Celkem 77 procent aut nakoupily firmy a 23 procent soukromé osoby. Nejprodávanější kategorií byly vozy SUV s podílem 23 procent, následuje nižší střední třída s pětinovým podílem a malé vozy s 18 procenty trhu. Z hlediska karoserie stále vedou kombi vozy s podílem 27 procent, před terénními s 23 procenty.

Dovoz osobních ojetých aut vzrostl o čtyři procenta na 38.252 vozů. Podíl aut starších deseti let se zvýšil o čtyři procentní body na 53,4 procenta.

Prodej lehkých užitkových aut se zvýšil o osm procent na 4511 vozidel. Nejvíc, celkem 712 vozů, prodal Peugeot, následují Ford a Fiat. Prodej nákladních aut se snížil o 15 procent na 2331 vozů. První je Mercedes, druhý skončil MAN a třetí DAF. Prodej autobusů se snížil o 2,5 procenta na 194 vozidel. První Iveco prodalo 52 vozidel, druhá je Setra a třetí SOR.

Registrace motocyklů vzrostly o 17 procent na 3241 strojů. Nejvíce prodala Honda (422), následuje BMW (277) a CF Moto (244).

SDA chce podle tajemníka Josefa Pokorného iniciovat legislativní úpravu, podle které by STK nevydávaly kladné osvědčení o technické kontrole vozům, které mají demontovaný filtr pevných částic. Těch v ČR podle některých odhadů jezdí až jeden milion. Ředitel dopravní policie Tomáš Lerch však v neděli v České televizi řekl, že v Česku nemůže jezdit milion dieselových aut bez filtru pevných částic, protože jich tolik není ani v registrech ministerstva dopravy. Filtry by měly být přitom ve všech vozech jezdících na naftu zhruba od roku 2004. Jejich účelem je zachytávat rakovinotvorné pevné částice, aby se nedostávaly z výfukového potrubí do ovzduší.