Praha - Přes šest desítek příznivců hnutí Fa-lun-kung (Falun Gong) dnes dopoledne tiše protestovalo před čínským velvyslanectvím v Praze 6 proti pronásledování hnutí čínským režimem. Chtěli upozornit na to, že lidé, co v Číně učení praktikují, jsou se souhlasem režimu zabíjeni kvůli obchodu s orgány. Happening také připomněl 19. výročí pronásledování hnutí v Číně.

Většina protestujících dnes před velvyslanectvím beze slova meditovala. Někteří před sebou měly vystavené fotografie lidí, kteří byli režimem pronásledováni, další měli přelepená ústa a na krcích cedule, na nichž byla vyznačena jejich krevní skupina. Dva z protestujících představovali doktory, kteří dalšímu "odebírali" orgány. Jiní byli převlečeni za čínské policisty.

Zástupkyně hnutí také chtěly předat čínské velvyslankyni dopis, ve kterém vyzývali k ukončení pronásledování a praxe nedobrovolných odběrů orgánů vězněným následovníkům hnutí. Na ambasádě jim však nikdo neotevřel, proto dopis vhodily do schránky.

"Celý svět to vidí a takové jednání vnímá jako ostudné a neslučitelné s principy demokratické společnosti. Aby tato hanba byla ukončena a Čína se mohla stát zemí, které si ostatní vyspělé demokratické země budou vážit, je nutné, aby Čína toto pronásledování ukončila," citovala dopis před velvyslanectvím zástupkyně hnutí Jaroslava Musilová.

Meditační praxe Fa-lun-kung pochází z buddhismu. Zahrnuje pomalá, energetická cvičení a klade důraz na hodnoty pravdivosti, soucitu a snášenlivosti. Věnují se jí lidé ve více než stovce zemí po celém světě. Původně byla v Číně podporovaná i vládou, od července 1999 jsou ale její členové perzekvováni. Jedním z důvodů prý bylo to, že za sedm let se meditačnímu cvičení začalo věnovat více lidí, než bylo členů komunistické strany.

"Dosáhlo to neuvěřitelných 70 až 100 milionů lidí. Já tomu rozumím, protože to sám praktikuju, takže vím, jaké úžasné účinky to má nejenom na tělo, ale především na duchovní stránku člověka. Povznáší to k větší odvaze, větší svobodě a přehledu. Najednou vám začne být víc věcí jasnějších," řekl ČTK Martin Samek, který meditační praxi praktikuje čtyři roky.

Peticí proti pronásledování hnutí, kterou podepsalo 38.000 lidí, by se měl zabývat Senát. Petice je určena také poslancům, ministerstvu zdravotnictví a nejvyšším ústavním činitelům. Signatáři petice požadují, aby se čeští ústavní činitelé zasadili o ochranu životů přívrženců hnutí tím, že odmítnou jejich pronásledování, budou s čínskými představiteli při jednání vždy hovořit i o lidských právech a zasadí se o přijetí zákona k transplantační turistice.