Londýn - Britský princ Harry porušil tradici královské rodiny nemluvit na veřejnosti o duševních zdravotních potížích. V rozhovoru zveřejněném dnes listem The Daily Telegraph přiznal, že měl po smrti své matky princezny Diany vážné emocionální problémy.

Harry, kterému je 32 let, uvedl, že poté, co jeho matka v roce 1997 zahynula při dopravní nehodě, se vícekrát duševně téměř zhroutil. Popsal přitom bolestné období, kdy si odmítal připustit pocit velké ztráty, kterou utrpěl. Úleva přišla až poté, co vyhledal odbornou pomoc.

Princ vylíčil, že na dlouho "uzavřel všechny své emoce". "Byl jsem v mnoha případech blízko naprostému zhroucení," přiznal.

"Mým způsobem, jak se s tím vyrovnat, bylo strkání hlavy do písku. Odmítal jsem na matku jenom pomyslit, protože jak by mi to pomohlo?" popsal svá léta teenagera a později dvacátníka. Šlo o období, kdy prošel úspěšnou kariérou v armádě, ale kdy také média palcovými titulky informovala o jeho nerozvážných činech.

Diana zahynula před dvaceti lety v poslední srpnový den, krátce před Harryho třináctými narozeninami. Jeho staršímu bratrovi Williamovi, který je druhým následníkem trůnu po otci princi Charlesovi, tehdy bylo 15 let.