Praha - Přímá letecká linka z Prahy do katarského Dauhá začne fungovat již letos 21. srpna, létat bude každý den. V tiskové zprávě o tom dnes informovala mluvčí Letiště Praha Marika Janoušková. Podle ní jde o výsledek intenzivních jednání, která byla mezi dopravcem, společností Qatar Airways, a letištěm vedena celý loňský rok. Původně měla být linka zavedená až v roce 2018.

Qatar Airways bude spojení zajišťovat letounem Airbus A 320 s kapacitou 144 míst. Let do Dauhá potrvá šest hodin. Linku má podle plánů využít až 40.000 cestujících ročně v obou směrech. Z Prahy půjde o druhou destinaci v okolí Perského zálivu po Dubaji, kam se dá létat bez přestupu.

Z pražského Letiště Václava Havla bude podle dřívějších informací během letošní letní sezony možné letět přímo do více než 150 míst po celém světě. Nejvíce linek bude směřovat do Itálie, Velké Británie a Španělska. Z měst nejvíce spojení směřuje do Moskvy, Paříže a Amsterdamu.