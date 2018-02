Hasiči v areálu mrazíren v Mochově u Prahy stále likvidují požár skladové haly, který vypukl v pátek dopoledne. Zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích, snížili na třetí stupeň. Dohašují ohniska požáru s pomocí speciální těžké techniky, která rozebírá stavební konstrukce haly. Nadále hrozí zřícení budovy, vyšetřovatelé se proto na místo dostanou až v neděli nebo v pondělí. ČTK to řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Snímek je z 24. února.

Hasiči v areálu mrazíren v Mochově u Prahy stále likvidují požár skladové haly, který vypukl v pátek dopoledne. Zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích, snížili na třetí stupeň. Dohašují ohniska požáru s pomocí speciální těžké techniky, která rozebírá stavební konstrukce haly. Nadále hrozí zřícení budovy, vyšetřovatelé se proto na místo dostanou až v neděli nebo v pondělí. ČTK to řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Snímek je z 24. února. PR/HZS Středočeského kraje

Mochov (u Prahy) - Příčina požáru haly v areálu bývalých mrazíren v Mochově u Prahy bude známa zřejmě za několik týdnů, řekl dnes ČTK mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Vyšetřovatelé, kteří dnes přijeli na místo, mají podle něj kvůli velkému zničení budovy ztížené podmínky. Sice mají přibližně určené místo, kde podle svědků začalo v pátek hořet, špatně se k němu ale dostávají.

Hasiči dnes vyloučili, že požár způsobila závada na elektroinstalaci, jelikož v zasažené části haly nebyla vůbec zavedena. "Nasazen byl pes cvičený na vyhledávání akcelerantů hoření, ani ten ale neoznačil žádné místo, takže bylo vyloučeno úmyslné zapálení," řekl Svoboda. Jednou z verzí je podle něj stavební činnost na rekonstrukci části haly. "V části haly probíhala rekonstrukce, je možné, že by to mohla být jedna z možných verzí, ale je to otázkou dalšího šetření," dodal mluvčí. Vyšetřovatelům podle Svobody částečně pomohl také kamerový záznam.

V plechové hale začalo hořet v pátek dopoledne. Noční hašení komplikoval mráz, výšková technika i čerpadla na vozidlech zamrzala. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Hasiči přes 24 hodin pracovali ve zvláštním stupni poplachu. Chemická laboratoř nezaznamenala zvýšené hodnoty zplodin v ovzduší. Před požárem byly v části objektu uskladněné brambory, zbytek byl prázdný. V neděli dopoledne byl vyhořelý objekt předán majiteli.

Majitelem vyhořelého objektu je podle katastru nemovitostí společnost ZVO s.r.o. z Přerova nad Labem na Nymbursku, která se zabývá hlavně pěstováním polní zeleniny, brambor a obilovin. Zástupce generálního ředitele firmy Marek Špitálský se k události odmítl vyjádřit. "Jsem vázán mlčenlivostí kvůli vyšetřování, takže se nechci, ani nemůžu vyjadřovat," řekl ČTK Špitálský. Areál dříve patřil společnosti Mochovské mrazírny a.s. se sídlem v Mochově, krajský soud v Praze ale v prosinci 2012 rozhodl o prohlášení konkurzu na majetek této společnosti.

Požár v Mochově patří co do výše škody k nejhorším ve Středočeském kraji a Praze za posledních několik let. Na sto milionů se odhadovala například škoda, kterou oheň napáchal loni v říjnu v objektu s recyklací plastů v Kamenných Žehrovicích na Kladensku nebo loni v únoru v lakovně ve Zvoli u Prahy. Podobně vysokou škodu vyčíslili v srpnu 2016 i filmaři, kterým shořely kulisy u ateliérů na pražském Barrandově.

Dva vůbec nejničivější požáry v Praze od roku 2012 způsobily škodu přes čtvrt miliardy korun. Při prvním z nich v červnu 2012 hořelo v hangáru na ruzyňském letišti, oheň tam zničil letadlo ATR 42 Českých aerolinií, které vyčíslily škodu až na 300 milionů korun. V srpnu 2015 pak hořelo ve skladu textilu v tovární hale v pražských Vysočanech. Zničeno bylo zboží za zhruba deset milionů eur (přes 270 milionů korun), dalších deset až 15 milionů dosáhly škody na budově.