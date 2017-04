Praha - Při převodu vlastnictví bytové nebo jiné jednotky by mohly dluhy na příspěvcích na správu domu ze zákona přecházet z převodce na nabyvatele. Předpokládá to novela skupiny poslanců ČSSD, ANO, KSČM, TOP 09, KDU-ČSL a Úsvitu, kterou v dnešním úvodním kole podpořila Sněmovna. Předlohu nyní projednají ústavně-právní výbor a výbor pro veřejnou správu. Dostaly na to poloviční lhůtu, aby mohla být případně schválena do podzimních voleb.

Zakotvení převodu dluhu by mělo zamezit tomu, že jej ve finále musejí uhradit vlastníci ostatních jednotek. "Nebude se stávat, že někdo dluží společenství vlastníků jednotek, následně prodá jednotku, získá peníze, dluh zůstává a společenství ho musí vymáhat na původním vlastníkovi. Peníze jsou mnohdy pryč a vymoci je není možné," řekl za předkladatele Jeroným Tejc (ČSSD).

Novela občanského zákoníku předpokládá i obnovu předkupního práva ke spoluvlastnickému podílu k nemovitostem, což ale bylo schváleno už dřív v jiné novele, jež má být účinná od ledna příštího roku. Tejc uvedl, že nynější předlohou by se mohly vyřešit potíže, o nichž se mluví v souvislosti s garážovými stáními. Obvykle jsou v podílovém spoluvlastnictví. Bylo by možné podle Tejce uzákonit pravidlo, že, předkupní právo se nevztahuje na společné prostory, která mají konkrétní účel. Poslanec ODS Marek Benda už avizoval, že bude prosazovat zrušení předkupního práva.

Předlohu však stejně jako Helena Válková (ANO) podpořil, protože v dalších částech by mohla usnadnit práci společenství vlastníků i bytovým družstvům. Novela by zjednodušila schvalování stanov společenství vlastníků, k němuž by stačil souhlas prosté většiny. Snazší má být i schvalování změn prohlášení vlastníka, kterým se nemovitost rozděluje na jednotlivé jednotky. Novela také upravuje způsob svolávání členské schůze bytového družstva a rozhodování o některých změnách jejich stanov.

Navrhovaná norma také výslovně umožní společenství vlastníků jednotek v podstatě jako nástupci bytového družstva převzít jeho úvěry, které si vzalo například na modernizaci domu. Bude k tomu nutný souhlas všech členů společenství, které ale bude moci nahradit i rozhodnutí soudu.