Chlapci procházejí 27. července 2018 chodbou jeskyně Michalka u Holštejna na Blanensku. Běžně nepřístupná Michalka, která se otevřela návštěvníkům v rámci oslav 750 let první zmínky o obci Holštejn, kdysi sloužila jako sklad bojového plynu yperit, podzemní továrna a naposledy byla využívána pro zrání sýru niva. V Moravském krasu je zpřístupněno pouze pět jeskyní. Zbylé jsou veřejnosti nepřístupné a lze se do nich obvykle vypravit pouze se speleology při výjimečných příležitostech.

Chlapci procházejí 27. července 2018 chodbou jeskyně Michalka u Holštejna na Blanensku. Běžně nepřístupná Michalka, která se otevřela návštěvníkům v rámci oslav 750 let první zmínky o obci Holštejn, kdysi sloužila jako sklad bojového plynu yperit, podzemní továrna a naposledy byla využívána pro zrání sýru niva. V Moravském krasu je zpřístupněno pouze pět jeskyní. Zbylé jsou veřejnosti nepřístupné a lze se do nich obvykle vypravit pouze se speleology při výjimečných příležitostech. ČTK/Zehl Igor

Holštejn (Blanensko) - Běžně nepřístupné jeskyně Michalka a Holštejnská se dnes otevřely návštěvníkům, kteří přijeli do obce Holštejn na Blanensku. Konaly se zde oslavy 750 let první zmínky o obci. Holštejnská je klasická krápníková jeskyně, Michalka však sloužila kdysi jako sklad yperitu, podzemní továrna a naposledy byla využívána pro zrání sýru niva, řekl ČTK místní speleolog Libor Budík.

Oslavy začaly v poledne příjezdem Hartmana z Holštejna s družinou, byl zakladatelem stejnojmenného hradu, který je dnes zříceninou. Jarmark, střelbu z luku či vystoupení skupiny historického šermu doplnily právě prohlídky dvou jindy zavřených jeskyní.

"Michalka se jmenuje po loupežníkovi Michalu Meluzínovi z 19. století, kterému sloužila jako úkryt. Přepadal při cestě z trhu vápeníky, které obíral o jejich zisk," řekl Budík. Jeskyně se zcela změnila na začátku 30. let minulého století, kdy se dostal v Německu k moci Adolf Hitler a československá armáda se rozhodla jeskyni vybetonovat a udělat zde sklad bojového plynu yperit. Během nacistické okupace zde nechali Němci zřídit továrnu na výrobu leteckých součástek. "Po válce zde byl například sklad řepy a po roce 1960 začala sloužit pro mlékárnu z Otinovsi jako zrárna sýru niva. To trvalo přes 40 let, kapacita však přestala stačit a zřídila si vlastní sklep," popsal Budík.

Do jeskyně se zájemci vypravovali v desetičlenných skupinách po půl hodině a mohli se podívat jak do vybetonované části, tak za zeď, kde jeskyně pokračuje asi 30 metrů. "V roce 2005 jsme ji s jeskyňáři koupili a slouží nám jako základna," uvedl Budík.

Kromě Michalky a Holštejnské jeskyně mohli lidé i do běžně přístupné Hladomorny, která byla při příležitosti oslav speciálně nasvícená.

V Moravském krasu byly dlouhá léta přístupné pouze čtyři jeskyně včetně nejznámějších Punkevních jeskyní, před deseti lety přibyla jeskyně Výpustek. Zbylé jeskyně jsou veřejnosti nepřístupné a lze se do nich obvykle vypravit pouze se speleology při výjimečných příležitostech. V současnosti se počet jeskyní uvádí přes 1600.