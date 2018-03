Stavbaři při opravě Valdštejnského zámku v centru Jičína narazili na historické malby. Stavební práce to může zpozdit. Na zámku pokračuje první etapa oprav (na snímku z 2. března 2018), která začala loni v létě. Měla by skončit do začátku letní turistické sezony.

Stavbaři při opravě Valdštejnského zámku v centru Jičína narazili na historické malby. Stavební práce to může zpozdit. Na zámku pokračuje první etapa oprav (na snímku z 2. března 2018), která začala loni v létě. Měla by skončit do začátku letní turistické sezony. ČTK/Taneček David

Jičín - Stavbaři při opravě Valdštejnského zámku v centru Jičína narazili na historické malby. Stavební práce to může zpozdit. Na zámku pokračuje první etapa oprav, která by měla skončit do léta. ČTK to dnes řekl správce zámku Štěpán Peroutka.

"V prostorách svatebního sálu jsme včera odhalili historické malby. Práce jsme tam proto museli zastavit. Přijdou se na to podívat restaurátoři," řekl ČTK Peroutka. Malby jsou odkryté na malé ploše na několika místech. "Jsou to stropní klenby, stropy, částečně je to i na stěně v druhé místnosti. Jsou vidět červené pruhy a v druhé části modré," uvedl Peroutka. Podle něj teď záleží na tom, jaký postup restaurátoři zvolí. "Uvidíme, jestli se to bude odkrývat celé nebo se udělá jen sonda a pak se to zafixuje a schová. Je ale jisté, že stavební práce to zpozdí. Bude záležet na tom, v jakém rozsahu restaurátoři budou pracovat," řekl ČTK Peroutka.

Podle něho by přesto neměl být problém do začátku letní turistické sezony rekonstrukci původních prostor informačního centra a svatebního salonu dokončit. Informační centrum je nyní zastrčené na nádvoří. "V současnosti probíhají v přízemí rekonstrukce informačního centra a prodejny svatebních šatů. V prvním patře se opravuje prostor po finančním úřadu, kde bude sídlit univerzita. Dělají se komplet nové elektrorozvody, vodoinstalace, topení, výměny oken, přípravy na další etapy rekonstrukce," uvedl Peroutka.

První etapa, která by měla stát 17 milionů korun a začala loni v létě, vyřeší zhruba 15 procent plochy zámku. Projekt počítá s vybudováním moderního infocentra a stavební úpravy se dotknou i vedlejších nebytových prostor v přízemí. Místnosti v prvním patře by měly sloužit pro vysokoškolská studia Konzultačního střediska Jičína a pro další vzdělávací a společenské akce. V části prvního patra bude zázemí Porotního sálu.

Souběžně s těmito akcemi začala loni na podzim výměna zámeckých oken, letos by měla být vyměněna všechna směřující do náměstí. Město chce postupně vyměnit či opravit asi 300 oken zámku. Výměna všech by měla stát zhruba 13 milionů korun, většina peněz půjde z dotace ministerstva kultury. Výměna oken by měla trvat tři roky.

Město chce postupně opravit celý zámek, náklady odhaduje na desítky milionů korun. Dosavadní investice do zámku řešily především havarijní stavy, mimo jiné u kotelny či topení.

Jičínský zámek byl postaven po roce 1608, o 12 let později po výbuchu střelného prachu vyhořel. Za Albrechta z Valdštejna byl roku 1633 znovu vystavěn v barokním stylu.