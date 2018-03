Brno - Tři děti zemřely v noci na dnešek při požáru rodinného domku v Oleksovicích na Znojemsku, řekli ČTK mluvčí hasičů a záchranné služby. Čtyři dospělí jsou zranění. Záchranáři se pokoušeli děti různého věku resuscitovat, avšak bez úspěchu.

U požáru ve starším rodinném domu zasahovali profesionální i dobrovolní hasiči přibližně od 04:00. Plameny zlikvidovali po více než dvou hodinách.

"Čtyři dospělé jsme rozvezli do zdravotnických zařízení. Zasahovala tam i letecká záchranná služba. Ženu staršího věku jsme přepravili vrtulníkem na urgentní příjem do Brna. Další tři dospělé jsme vezli do znojemské nemocnice," uvedla mluvčí záchranné služby Michaela Bothová.