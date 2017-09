Liberec - Osm zraněných si v pátek večer vyžádala nehoda čtyř osobních aut a hasičského vozidla poblíž Rynoltic na Liberecku. ČTK to sdělili mluvčí záchranářů a policie.

Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové se nejprve srazila tři auta. Krátce poté do hasičského vozu narazil další osobní automobil. Dva lidé se zranili středně těžce a šest lehce. Sanitky je rozvezly do okolních nemocnic, tedy do Liberce, České Lípy a Jablonce nad Nisou.

Na místě zasahovalo osm posádek záchranářů, řekl ČTK mluvčí krajské záchranné služby Michael Georgiev.

Podle denních statistik policejního prezidia se v pátek stalo v Libereckém kraji 22 nehod. Obešly se bez smrtelných následků. Těžce zraněno bylo pět lidí, lehce pak 14.