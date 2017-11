Praha - Kandidát na prezidenta Josef Toman je přesvědčen o tom, že dodal ministerstvu vnitra včas dostatečný počet podpisů občanů pro svou registraci do voleb. Dnes to řekl novinářům. Ministerstvo vnitra předtím oznámilo, že petici s dostatečným počtem podpisů předložili jen tři uchazeči o prezidentský úřad. Už dříve oznámili zisk dostatečného množství podpisů prezident Miloš Zeman, bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš a podnikatel a textař Michal Horáček.

Toman tvrdí, že dodal na ministerstvo vnitra asi 75.000 podpisů občanů. "Poslal jsem to poštou třemi balíky," řekl. Petiční archy prý odesílal den před termínem jejich odevzdání. Je také přesvědčen o tom, že petiční archy odevzdával řádně vyplněné, protože podpisy sbírali lidé, kterým věří.

Toman také podotkl, že podmínku sebrání 50.000 podpisů pro kandidaturu na prezidenta považuje za diskriminační vůči lidem, kteří nemají dostatek peněz, aby si mohli tyto podpisy zajistit.

Toman prohlásil, že jako prezident by prosazoval vystoupení z Evropské unie, kterou označuje za příčinu migrační krize, a ze Severoatlantické aliance. Chtěl by, aby Česko mělo status neutrální země. Za nezákonné označil i rozdělení Československa nebo přijetí lisabonské smlouvy, která upravila pravidla fungování EU.

Prohlásil také, že Česko není suverénní stát, ale kolonie Německa. Vliv v zemi podle něj má německá Spolková zpravodajská služba (BND). Podle Tomana je třeba "nová sametová revoluce", která by smetla vládu. Je přesvědčen, že jako prezident by mohl tuto revoluci iniciovat, protože by měl na své straně policii a armádu.