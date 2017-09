Český Těšín (Karvinsko) - Prezident Miloš Zeman udělí 28. října státní vyznamenání písničkáři Jaromíru Nohavicovi. Zeman to dnes řekl při setkání s lidmi na náměstí v Českém Těšíně na Karvinsku. Nohavica je druhým kandidátem na státní vyznamenání, jehož jméno Zeman potvrdil. Na začátku června v TV Barrandov řekl, že letos vyznamená rychlobruslařku Martinu Sáblíkovou.

"Každý host má přinášet dary a nevím, jestli vás to potěší, ale dárek, který dávám ze srdce Českému Těšínu, se jmenuje státní vyznamenání pro Jarka Nohavicu. Takže už jsem mu vzkázal, ať si 28. října v diáři nechá volný termín. Vím, že mu spousta lidí závidí, ale nezapomeňte, že právě proto, že něco umí, mu závidí zejména ti, kdo neumí nic," řekl lidem prezident.

Čtyřiašedesátiletý Nohavica je jedním z nejvýznamnějších představitelů tuzemského folku. Vystupuje přes 40 let, řadu příznivců si získal už před rokem 1989, kdy v podstatě neměl přístup do médií a jeho tvorba se šířila převážně formou amatérských nahrávek. Mnohé jeho písničky prakticky zlidověly. Přebásnil také do češtiny libreta několika Mozartových oper nebo naposledy letos libreto opery Gioacchina Rossiniho Lazebník sevillský. Otextoval muzikál na ledě Romeo a Julie, je autorem několika divadelních her a objevil se i ve filmu. Je držitelem řady ocenění, například obdržel Českého lva za hudbu k filmu Rok ďábla, v němž i hrál. Stínem jeho kariéry bylo zveřejnění jeho vynucené spolupráce s komunistickou Státní bezpečností v 80. letech.