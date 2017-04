Demontáží poslední části severního mostu pokračovala 18. dubna přestavba železniční stanice v Plzni, která si do roku 2022 vyžádá 6,3 miliardy korun. Je to v současnosti největší rekonstrukce železničního uzlu v Česku, 70 procent nákladů pokryjí evropské dotace.

Demontáží poslední části severního mostu pokračovala 18. dubna přestavba železniční stanice v Plzni, která si do roku 2022 vyžádá 6,3 miliardy korun. Je to v současnosti největší rekonstrukce železničního uzlu v Česku, 70 procent nákladů pokryjí evropské dotace. ČTK/Chaloupka Miroslav

Plzeň - Přestavba železniční stanice Plzeň, která si do roku 2022 vyžádá 6,3 miliardy korun, je v polovině. Je to v současnosti největší rekonstrukce železničního uzlu v Česku, 70 procent nákladů pokryjí evropské dotace. Nyní končí první z pěti staveb, úpravy kolejí a nástupišť ve směru na Prahu za 1,8 miliardy. V plném běhu je druhá stavba, jejíž hlavní částí je přestavba dvou mostů Mikulášská a jižní části osobního nádraží. Demontáž prvního mostu začala v pátek a bude hotova do 24. dubna. Hned poté začne stavba nového mostu, řekl ČTK Jan Zemánek z Metrostavu, generálního dodavatele druhé stavby za 950 milionů Kč.

"Momentálně jde do tohoto uzlu nejvíce peněz z celé ČR. Chystáme teď uzly v Pardubicích a České Třebové, ale tam ty náklady jsou kolem dvou miliard korun na každý z nich," uvedl Mojmír Nejezchleb, náměstek generálního ředitele státní Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), která je investorem přestavby plzeňského nádraží.

Druhá stavba, jejíž součástí jsou kromě mostů také dvě nová nástupiště, začala loni v prosinci a bude kompletně hotova do konce roku 2018. První nový most bude hotov do konce letošního roku a menší druhý do srpna 2018, kdy mají být dokončeny přestavby Mikulášské ulice i přednádraží. "Museli jsme udělat zrychlený harmonogram a zatím jsme v lehkém předstihu," uvedl Zemánek. Nové mosty se budou stavět za provozu tramvají.

Ještě letos začne třetí tříletá stavba přesmyku domažlické trati, soutěž na dodavatele bude vyhlášena v nejbližších dnech. Na léta 2018 až 2020 je plánována stavba Lobzy - Koterov, od roku 2020 do 2022 přestavba žateckého zhlaví. Už v letech 2011 až 2013 zmodernizovala SŽDC v nulté etapě trať mezi hlavním nádražím a stanicí Plzeň-Jižní předměstí za jednu miliardu korun. SŽDC také připravuje zadání veřejné zakázky na projekt celkové opravy výpravní budovy hlavního nádraží, hotov je technický a stavebně historický průzkum.

"S celkovou opravou, kterou odhadujeme na zhruba půl miliardy korun, bychom rádi začali po roce 2020. Stavbu chceme navrhnout na kofinancování z fondů EU," řekl ředitel správy osobních nádraží Plzeň Jiří Stuna.

Součástí druhé stavby mostů Mikulášská je ještě rekonstrukce kolejí na Cheb, nástupiště 3 a 5 na Domažlice a Klatovy, podchod o délce 29 metrů a o deset metrů delší zavazadlový tunel. Pod novými mosty se výrazně rozšíří uliční prostor. Silnice bude mít dva jízdní pruhy v obou směrech, nově tam vzniknou cyklostezka a chodníky.

Železniční stanice Plzeň patří mezi významné uzly v Česku. Ústí do něj šest tratí regionálního, celostátního i evropského významu. Tratě směrem od Prahy do Chebu, do Domažlic a také do Českých Budějovic jsou součástí evropské železniční sítě TEN-T. Ve směru z Prahy do Chebu je uzel součástí III. tranzitního železničního koridoru, který protíná ČR od slovenských hranic (Mosty u Jablunkova) přes Ostravu, Olomouc, Pardubice a Prahu až ke státní hranici s Německem v Chebu. Kromě uvedených tratí ústí do uzlu rovněž tratě ze směru Klatovy a Žatec.