Přerov - S granulemi, konzervami ale i se starými dekami či piškoty se dopoledne vydaly desítky rodin z Přerova i okolí do místního psího útulku. Už několik let se tam lidé sami od sebe scházejí, aby pamlsky či jinými dary potěšili zdejší čtyřnohé svěřence. Netradiční výlet během Štědrého dne potěšil především děti, podle jejich reakcí by byl útulek po jejich odjezdu zcela prázdný. Během dopoledne se tady vystřídala až stovka lidí, před útulkem se tvořily fronty. V cestě na okraj města lidi neodradily ani dnešní kluzké silnice a chodníky.

Převládaly rodiny s malými dětmi, nechyběly ani starší páry. Vánoční stromek v prostorách útulku byl granulemi i konzervami zcela zasypán. "My na prohlídku pejsků letos vůbec nepůjdeme, minule jsme si odtud pejska odvedli. Letos by to dopadlo úplně stejně," hlásila hned ve dveřích jedna z obyvatelek Přerova, která se svým mužem dovezla do prostor útulku dva pytle s granulemi.

Podle pracovníka útulku Martina Čočka se jen do 10:00 vystřídalo v útulku pět desítek lidí, další lidé stále přijížděli. Neodradila je ledovka na cestách, ani namrzlé chodníky uvnitř útulku, které se kvůli pohybu psů nemohou solit. Návštěvníci se tak mezi kotci spíše klouzali a přidržovali se plotu. "Lidé nosí hlavně granule, deky, piškoty a pamlsky. Přicházejí po větších skupinkách, tak 20 lidí. Chtějí pomoci zvířatům a přilepšit jim," řekl dnes ČTK Čoček, který nadšence provázel po jednotlivých kotcích, kde bylo umístěno 22 psů a sedm koček.

Čtyřnozí svěřenci na návštěvníky během Štědrého dne reagovali s nadšením, nechyběli ani akrobaté, kteří se za pohlazením šplhali i po mřížích. Stejné psí oči však na rodiče během prohlídky dělali i nejmenší návštěvníci, kteří si některé psy chtěli okamžitě odvézt domů. Nechyběly ani slzy. "Chodíme sem každoročně a dopadá to pokaždé stejně. Bydlíme ale v bytě, pejska mít nemůžeme," uvedla jedna z maminek.

Lidé si do útulku našli na Štědrý den cestu sami, akci útulek nijak nepořádá ani nevyhlašoval. I přesto sem lidé s dárky míří již několik let. Letos se podle pracovníků útulku sešlo darů více než loni, pomohly tomu i různé sbírky mezi organizacemi. Vánoční dárek dostali zdejší svěřenci už před časem. Technické služby, které toto zařízení provozují, zde vybudovali čtyři nové kotce, které nahradily původní starší přístřešky.

Přerovský psí útulek má kapacitu 24 míst, po Novém roce by se měla díky novým kotcům ještě zvýšit. Momentálně je útulek téměř naplněn, dominují mu kříženci různého věku.