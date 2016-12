Praha - Na Silvestra budou moci zájemci usednout v kinech desítky českých měst a v přímém přenosu z Berlína vyslechnout tradiční koncert Berlínské filharmonie. Silvestrovské galapředstavení vysílané živě přes satelit jim nabídne atraktivní program včetně Dvořákových Slovanských tanců. Žádné projekce ze záznamu se v budoucnu neuskuteční, upozorňují webové stránky přenosů do kin na výjimečnost koncertu.

Dirigentem koncertu bude šéf prestižního tělesa Simon Rattle, sólistou Daniil Trifonov patřící k jednomu z nejžádanějších klavíristů současnosti. Po předehře k opeře Dmitrije Kabalevského zazní právě v jeho podání třetí klavírní koncert d moll Sergeje Rachmaninova, považovaný za prubířský kámen všech klavíristů.

České publikum potěší zařazení výběru ze Slovanských tanců Antonína Dvořáka. Předpokládaná délka koncertu, který bude odvysílán v kinosálech v Praze (Lucerna), Duchcově, Havířově, Chotěboři, Kolíně, Náchodě, Ostravě, Olomouci, Slaném, Uherském Hradišti a také ve společenském domě ve slovenských Topolčanech, se odhaduje na 90 minut.

V poslední den v roce bude ze záznamu v rámci přenosů do kin odvysílána i vánoční klasika - Čajkovského Louskáček. Baletní pohádku o holčičce a jejím kouzelném vánočním dárku - louskáčku na ořechy, který se v její fantazii promění v krásného prince, nastudoval a uvedl balet moskevského Velkého divadla. Péčí společnosti Cinestar se dostane do multiplexů v Praze, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Jihlavě, Liberci, Mladé Boleslavi, Olomouci, Opavě, Ostravě, Pardubicích a Plzni.

Během ledna přenosy do kin zprostředkují z Moskvy například Spící krasavici, z Metropolitní opery v New Yorku operu Nabucco a z pařížského divadla Comédie-Française Romea a Julii. V cyklu Světové malířství na plátnech kin nabídnou virtuální prohlídku nejlepších děl Franciska Goyi, Henriho Matisse či Hieronyma Bosche ze světových galerií. Kromě komentované procházky výstavami dají snímky nahlédnout i do zákulisí přípravy výstav.

Více informací je na adrese www.prenosydokin.cz.