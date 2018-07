Brusel - Dohoda mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a šéfem Evropské komise Jeanem-Claudem Junckerem o snaze dosáhnout nulových cel a subvencí na průmyslové zboží mimo automobily není návratem ke smlouvě známé jako Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP). Novinářům to dnes v Bruselu řekl o Junckerových washingtonských jednáních velmi dobře obeznámený vysoce postavený činitel Evropské komise.

"Společné prohlášení znamená, že se podařilo vyhnout hrozící rozsáhlé obchodní válce - či ji zcela odvrátit. Takový výsledek má sám o sobě klíčový význam," řekl dnes tento činitel novinářům.

Z Junckerova a Trumpova společného vyjádření totiž plyne, že strany nebudou přistupovat k novým celním opatřením po dobu nadcházejících rozhovorů a také, že znovu vyhodnotí nedávno zavedená nová cla. Americká strana tak nepřistoupí ke clům na dovoz evropských automobilů, což by z evropské strany vyvolalo ostrou reakci.

Konkrétní jednání povede "exekutivní pracovní skupina" na vysoké úrovni, detaily nejsou podle zástupců komise zatím přesně určeny. Jisté je, že významné slovo v práci skupiny bude mít komisařka pro obchod Cecilia Malmströmová, ke konkrétní podobě rozhovorů bude komise potřebovat konkrétní mandát od členských zemí EU. Skupina má podle představitele komise 120 dní na to, aby předložila zprávu o výsledcích své práce.

Diplomaté mají o věci poprvé jednat dnes odpoledne, kdy je chtějí zástupci komise informovat o výsledcích washingtonských jednáních předsedy komise. Podle zástupce komise nebude v jednáních možné použít to, co členské země od vyjednávačů EK chtěly v souvislosti s TTIP. "Nebude to TTIP 2.0 nebo TTIP-light," uvedl dnes informovaný představitel EK.

Rozsáhlá smlouva TTIP se začala dojednávat v roce 2013, výrazně měla liberalizovat obchod mezi EU a USA a zjednodušit investiční prostředí. S nástupem Trumpa, který dohodu výrazně kritizoval, byly rozhovory zastaveny.

Jedním z důvodů pro jejich ukončení bylo podle zástupce komise to, že TTIP se zabývala příliš mnoha věcmi, USA nebyly ochotny k úmluvě v otázkách veřejných zakázek a EU ohledně zemědělství.

Otázky týkající se zemědělství tak nebudou součástí ani nadcházejících rozhovorů, ačkoliv by si to podle činitele komise americká strana přála. Trump na tiskové konferenci ve Washingtonu zmínil, že Evropa bude importovat větší množství americké sóji. Evropa však nehodlá ustupovat ze svých standardů ohledně zdraví a bezpečnosti potravin a zemědělských produktů, geneticky modifikovaná sója tak na trh EU vstupovat nebude.

Vyšší evropský zájem o americkou sóju podle zástupce komise zařídí trh, protože v důsledku celní války mezi USA a Čínou už americká sója asi o 15 procent zlevnila. Evropa už nyní dováží ze Spojených států okolo třetiny své potřeby sóji, surovina je významná zejména v zemědělské výrobě a unie jí ročně potřebuje importovat asi 30 milionů tun.