Praha - Vysoké školy budou požadovat po vládě, aby zajistila růst tarifní části platů akademických pracovníků. Po dnešním zasedání Sněmu Rady vysokých škol to řekl předseda rady Milan Pospíšil. Tarif by se podle něj měl v příštím roce zvýšit o deset procent. Na navýšení platů akademiků by tak mělo jít 1,7 miliardy korun. Další peníze by měly přibýt na investice a údržbu.

Vysoké školy trvají na pravidelném růstu svého rozpočtu o tři miliardy korun v následujících třech letech. Ministr školství v demisi Robert Plaga (ANO) jim tyto peníze již přislíbil, ministerstvo financí s nimi ale zatím v rozpočtovém výhledu, který schválila vláda, nepočítá.

Podle Pospíšila vysoké školy v současné době připravují podklady k vyjednávání s vládou o přípravě rozpočtu na příští rok. Zhruba miliarda korun z požadovaných peněz by nejspíš měla jít do investic vysokých škol, které by potřebovaly rekonstruovat například ubytování pro studenty. Další peníze by pak měly být určeny na údržbu vysokých škol a největší část by akademici chtěli dostat na ohodnocení zaměstnanců.

Rozpočet vysokých škol od roku 2014 do loňska stagnoval kolem 22 miliard Kč. Loni se akademikům s pomocí odborářů podařilo pod hrozbou protestů na letošní rok vyjednat tři miliardy korun navíc, i když původně požadovali 4,5 miliardy. Financování vysokých škol podle rektorů přesto nadále zaostává za průměrem vyspělých zemí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) zhruba o osm až devět miliard korun ročně.

Odměny a osobní příplatky činí na vysokých školách v průměru 37 procent platů, uvedl dnes Pospíšil. "Je to vůbec největší podíl pohyblivých složek v rámci veškeré platové a mzdové sféry v České republice," poznamenal. Běžný standard se podle něj pohybuje okolo deseti až 15 procent.

Například průměrné tarify odborných asistentů na vysokých školách se v současnosti pohybují od 21.500 korun do 27.000 korun. Jejich průměrný plat byl loni podle statistik ministerstva práce a sociálních věcí 41.401 korun. Průměrná mzda v Česku koncem loňského roku představovala 31.646 korun.

Podle Pospíšila jsou akademici poměrně dobře placeni především díky odměnám a nadtarifním příspěvkům, které získávají za různé granty a projekty. Jejich získání ale podle něj není jednoduché a zajistí příjem jen na omezenou dobu. Pro některé pozice je tarif nižší než v regionálním školství a nižší než zaručená minimální mzda, uvedl předseda rady. Akademici tak raději odchází třeba do soukromých firem, a kvalita vysokých škol se tím snižuje.

Česko ve financování školství zaostává za průměrem států OECD celkem asi o 70 miliard korun, vypočítal Pospíšil. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) přitom slíbil růst rozpočtu školství v příštím roce o 30 miliard korun. Navýšení rozpočtu vysokých škol o tři miliardy korun by zhruba odpovídalo jejich podílu na celkovém rozpočtu pro vzdělávání. V současnosti z něj dostávají asi 13 procent peněz.