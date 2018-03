Damašek - Stovky lidí prchají ve východní Ghútě před postupující syrskou armádou, která se snaží rozdrtit poslední baštu protivládních povstalců poblíž Damašku. Dnes o tom informuje agentura Reuters s odvoláním na exilovou Syrskou organizaci pro lidská práva (SOHR).

Vládní jednotky do enklávy postupují z jejího východního kraje a podle Reuters se ji snaží rozdělit na dvě části, což je taktika, jakou v sedm let trvající válce využily už vícekrát. Podle SOHR uprchlo 300 až 400 rodin.

Damašek s podporou Ruska a Íránu vede v oblasti východní Ghúty jednu z nejtvrdších ofenziv během nynější války. Za poslední dva týdny při náletech a bombardování zahynuly stovky lidí. Rezoluci o příměří v Sýrii se minulý týden nepodařilo kvůli ruskému odporu v Radě bezpečnosti OSN prosadit. Moskva místo toho vyhlásila v oblasti východní Ghúty každodenní pětihodinový klid zbraní.

Zástupce OSN v Sýrii agentuře Reuters řekl, že humanitární konvoj dnes do východní Ghúty oproti původním plánům nedojede, protože nezískal povolení, díky kterému by mohl do regionu bezpečně dojet. Konvoj složený z asi čtyř desítek nákladních aut měl odjet do města Dúma v obklíčené enklávě nedaleko Damašku, kde živoří asi 400.000 lidí, kterým chybí základní potraviny, léky i další věci. Jistý diplomat ze Západu, který si nepřál být jmenován, přirovnal současnou situaci k vývoji v povstalci ovládaném východním Halabu (Aleppu), kam také koncem roku 2016 nebyly vpuštěny konvoje s pomocí do doby, než ho ovládly vládní síly: "Je to podobné jako v případě snah dostat pomoc do východního Halabu - samé řeči a žádné činy," uvedl.

Zástupci ruské armády tvrdí, že povstalci ve východní Ghútě vyhlásili v částech, jež ovládají, zákaz vycházení. Snaží se tak údajně zabránit tomu, aby odtamtud během klidu zbraní mohli humanitárním koridorem odcházet civilisté. Představitelé povstalců však takové informace popírají.