Praha - Kartu Lítačka jako jízdní doklad pro cestování po hlavním městě využívá 620.000 lidí. Opencard má v peněžence 230.000 lidí, informoval ČTK pražský magistrát. Dnes je to dva roky, co bylo spuštěno vydávání zelené karty, která nahradila červenou Opencard. Město kartu postupně rozšiřuje o další funkce.

Loni v prosinci byl na škole v Praze 13 zahájen pilotní projekt Lítačka do škol. Karta, kterou žákům zajistí na žádost škola, žákům slouží jako karta pro vstup do budovy školy, přístup k tiskárnám nebo jako karta na oběd. Na kartu je možné nahrát kapesné. Město připravuje zapojení dalších škol. V budoucnu by karta mohla sloužit také při nabíjení elektromobilů u veřejných nabíjecích stanic.

Zelená karta slouží také při půjčování knih v městské knihovně, kde ji používá čtvrtina čtenářů. Použitím karty u pokladen vybraných pražských památek a dalších turistických cílů je možné uplatnit slevu na vstupném. Minulý rok pětiprocentní slevu do trojské zoo využilo zhruba 6400 návštěvníků. Informace o slevách jsou na webu Lítačky.

Od léta bude také fungovat takzvaná Virtuální Lítačka. Cestující budou moci nahrát kupon MHD i na platební kartu nebo Inkartu Českých drah. Koupení jízdenek bude možné také přes mobilní aplikaci a odpadne nutnost aktivovat kupón ve validátoru. V aplikaci budou i informace o spojích hromadné dopravy a zpožděních. Stále však bude možné zakoupit jízdné přes Lítačku, SMS a papírové lístky.

Pořizovací náklady na systému Lítačky byly 8,2 milionu korun, což je pět procent proti ceně za Opencard. Průměrné měsíční náklady na provoz jsou 3,7 milionu korun. Lítačku spravuje městská firma Operátor ICT, Praha tak má celý systém pod svou kontrolou, neměly by se tak opakovat problémy s vydáváním karet a licencemi, které se v minulosti řešily u Opencard. Opoziční strany kritizovaly, že město lítačku pořídilo bez otevřeného výběrového řízení.