Praha - Pražská TOP 09 půjde do podzimních komunálních voleb společně se STAN. Záměr dnes schválil krajský výbor strany. Zájem o spolupráci má i STAN. Strany nyní začnou rozpracovávat konkrétní podobu spolupráce. ČTK to potvrdilo několik členů obou stran. TOP 09 ani STAN zatím spolupráci oficiálně nepotvrdily, ale na středeční dopoledne svolaly společnou tiskovou konferenci. Spolupráce stran začala v roce 2009, po několika letech však skončila.

Krajský výbor TOP 09 dnes odhlasoval společný postup se Starosty. Kdo by byl lídrem kandidátky, není zatím jasné. V případě TOP 09 se v kuloárech hovořilo o předsedovi strany a europoslanci Jiřím Pospíšilovi. Strany by měly v následujících týdnech svým stranickým orgánům představit základní volební témata a jejich garanty. Společný postup v médiích potvrdil i čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. "Je to krok dopředu. Mně se Starostové vždycky líbili - a líbí se mi i to, že v Praze budeme kandidovat společně," řekl deníku Právo.

V zastupitelstvu hlavního města je TOP 09 v opozici. STAN je naopak v rámci Trojkoalice (SZ, KDU-ČSL a STAN) ve vedení města a vládne v Praze společně s ANO a ČSSD. STAN má dva zastupitele, TOP 09 jich měla původně 16, část z nich ale stranu opustila včetně bývalého primátora Tomáše Hudečka (bezp.).

V uplynulých týdnech jednala TOP 09 o možné spolupráci v komunálních a senátních volbách rovněž s lidovci. K žádné dohodě dosud ale nedošlo.

Komunální volby se letos budou konat nejpozději 5. a 6. října. Senátní volby by mohly být o týden či dva později, tedy ve stejných dnech, v jakých se uskutečnily před šesti lety.