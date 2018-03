Praha - Českou prezentaci na Pražské quadriennale vyhrál koprodukční projekt Divadla Letí, Tygra v tísni a Jihočeského divadla, který pozve diváky na Štvanici do adaptačního tábora pro uprchlíky z jiných planet. Na dnešním setkání s novináři to uvedli organizátoři 14. ročníku mezinárodní přehlídky scénografie a divadelního prostoru. Po dvanácti letech se od 6. do 16. června 2019 opět uskuteční na holešovickém Výstavišti.

Projekt nazvaný CAMP Q, jehož kurátorem je Ivo Kristián Kubák, představí dva progresivní proudy českého divadla - divadlo nezávislé a interaktivní. Diváci se při něm volně pohybují po vymezeném prostoru a je na nich, čemu nebo komu věnují pozornost. Jevištěm bývá opuštěný dům, ostrov či ulice. Herci rozeznatelní často jen podle detailů se pohybují spolu s diváky a odhalují jim vždy svou verzi příběhu.

Na vítězném scénografickém konceptu se budou podílet výtvarníci spojení s nezávislými projekty - urbanista Radek Kolařík, architekt Petr Jakšík či scénografky, mezi nimi Aneta Grňáková, Anna Hrušková, Kamila Polívková a Jana Špalová.

"Česká expozice bude instalována na ostrově Štvanice. Bude mít podobu areálu fantazijního adaptačního tábora pro uprchlíky z cizích planet, který v průběhu konání přehlídky několikrát ožije osmihodinovou interaktivní noční inscenací. A to za účasti stovky účinkujících z řad spolupracovníků participujících scén," uvedl Kubák.

Diváci tak dostanou možnost prožít v táboře paralelně se odvíjející příběhy; navštíví obchody, využijí dalších služeb a seznámí se s cizími kulturami. A spatří scénografickou výstavu v interakci s herci v rámci netradiční divadelní inscenace.

Scénář CAMP Q píšou mladí čeští a katalánští autoři v rámci projektu Fabulamundi - Beyond Borders. Byl podpořen z evropského programu Creative Europe a jeho zástupcem v Česku je Divadlo Letí. "Střet kultur a hledání spojných bodů mezi nimi je pro nás zásadním tématem. Rádi bychom využili našich odlišných zkušeností a postojů k co nejkomplexnější reflexi této tematiky," dodal dramaturg této scény David Košťák.

Instalace vznikne pod režijním vedením Martiny Schlegelové, nové umělecké šéfky činohry Jihočeského divadla a umělecké šéfky Divadla Letí. Po skončení PQ se instalace přesune do Českých Budějovic, kde se v září 2019 uskuteční další dvě představení.