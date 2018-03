Praha - Pražská zdravotnická záchranná služba nemá dostatek sil pro řešení mimořádných událostí a hromadných neštěstí. Vyplývá to z materiálu, který dnes schválili pražští radní. Podle koncepce je nutné zvýšit spolupráci mezi složkami integrovaného záchranného systému a krizového řízení hlavního města a zajistit kvalifikované zálohy, které by mohly v případě nouze okamžitě pomáhat. Do roku 2021 by se měla záchranná služba rozrůst o nové výjezdové základny a narůst má i počet zaměstnanců.

Podle materiálu je pražská záchranná služba personálně poddimenzovaná. Možné dopady této skutečnosti se zhoršují vlivem rozrůstání metropole. Na začátku loňského prosince pracovalo u pražské záchranné služby 478 lidí, z nichž bylo 33 lékařů a dohromady 306 záchranářů a řidičů. Do roku 2021 se má počet zaměstnanců rozrůst, aby bylo u záchranné služby 585 lidí, z toho 41 lékařů a 380 záchranářů a řidičů. V celkovém počtu jsou započítáni i operátoři a další zaměstnanci. Pražská záchranná služba má kolem 30 výjezdových skupin, jejichž počet by se měl do tří let navýšit na 40. Nadměrná vytíženost jedné posádky totiž může snižovat bezpečnost služeb.

Nedostatečný je také počet výjezdových základen. Důvodem je mimo jiné zhoršující se průjezdnost některých částí hlavního města. Snahou je, aby byl i v dalších letech zachován dojezdový čas, který se u případů s nejvyšší naléhavostí v hlavním městě pohybuje do osmi minut od přijetí tísňového volání. Sanitky vyjíždějí v Praze z 20 základen, do konce roku 2021 by se měl jejich počet navýšit na 25. Stávající základny čekají rekonstrukce, protože od roku 2016 jsou součástí záchranářských týmů také ženy, je proto nutné upravit zázemí.

V dalších letech se má také zvýšit počet sanitek. Letos by měli záchranáři koupit 30 nových vozů, které nahradí sanitky z let 2007 až 2009. V dalších dvou letech se má vozový park obnovit vždy o 15 nových sanitek, v roce 2021 o deset. Na konci roku 2021 by měli záchranáři jezdit 80 sanitami, které budou maximálně šest let staré. V letošním roce by se mělo obměnit také deset z 12 vozidel lékařů. Pražská záchranná služba měla na konci loňského roku celkem 142 vozidel, která za rok 2017 ujela celkem 2,5 milionu kilometrů.

V současné době nemají záchranáři centrální administrativní budovu, kde by bylo jednotné technické zázemí, vzdělávací a výcvikové středisko. Nyní sídlí záchranná služba v pronajatém objektu v Korunní ulici. Připravuje se však stěhování do budovy na Palmovce, kde bude kromě záchranné služby také část radnice Prahy 8.

Denně z 20 základen vyjíždí až 35 vozů rychlé zdravotnické pomoci. Z dlouhodobého hlediska stoupá každoročně přibližně o pět procent počet výjezdů pražských záchranářů. V roce 2016 vyjeli ke zhruba 120.000 případům. V 75 procentech je důvodem náhlé onemocnění, čtvrtinu případů jsou úrazy. V desetině případů vyjíždějí záchranáři k dětem. Roční rozpočet pražské zdravotnické záchranné služby je asi 500 milionů korun.