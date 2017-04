Praha - Pražská burza ve středu stagnovala. Index PX sice oslabil, ale pouze o 0,05 procenta na 967,54 bodu. Tři nejobchodovanější emise - Moneta Money Bank, ČEZ a Komerční banka - zlevnily. Vliv jejich propadu na burzu mírnilo posílení akcií bankovní skupiny Erste a operátora O2. Vyplývá to z výsledků obchodování na webu burzy. Koruna vůči euru dále oslabila, den končila na 26,84 Kč/EUR. K dolaru česká měna stagnovala na 25,04 Kč/USD.

Akcie banky Moneta, energetické společnosti ČEZ a Komerční banky zaznamenaly největší objemy a zároveň nejvýraznější poklesy cen z hlavních emisí pražské burzy. Cenné papíry Monety ztratily 1,25 procenta na 78,80 koruny, ČEZ 1,16 procenta na 434,20 koruny a akcie Komerční banky 1,28 procenta na 933 korun.

Většina ze 14 hlavních emisí ale posilovala, případně stagnovala. Z nejobchodovanějších si polepšily třeba akcie Erste, a to o 1,70 procenta na 797,80 koruny. Zdražily také cenné papíry O2, jejichž cena stoupla o 0,69 procenta na 292 korun. Nejvýrazněji posílily akcie mediální skupiny CME - o 1,76 procenta na 81 korun.

Česká měna ve středu klesla na novou nejslabší hodnotu od ukončení intervencí České národní banky. Vůči euru se krátce před závěrem dostala až k úrovni 26,86 Kč/EUR, kolem 17:00 se obchodovala za 26,84 Kč/EUR. K dolaru koruna stagnovala na 25,04 Kč/USD. Vyplývá to z informací serveru Patria Online.

Koruna se nad hranici 26,80 Kč/EUR dostala už v úterý, od konce intervencí 6. dubna takto slabá nebyla. Dnes se těsně pod touto úrovní držela většinu dne, posílila maximálně na 26,75 Kč/EUR, což byla její úterní zavírací hodnota. Proti úterku si tak dnes k euru pohoršila zhruba o desetník. "Ani dnes tu nebyly důležité domácí zprávy. Koruna se mohla (k oslabení) inspirovat v regionu, kde se nedařilo především (polskému) zlotému," uvedl analytik Patria Finance Tomáš Vlk.

Intervencemi centrální banka udržovala korunu u hranice 27 Kč/EUR. Po jejich skončení byla česká měna zatím nejsilnější v pondělí 10. dubna, kdy po zveřejnění dat o inflaci zpevnila až k 26,50 Kč/EUR.

Analytici očekávají, že kurz koruny by mohlo rozkolísat víkendové první kolo francouzských prezidentských voleb. Vítězství nacionalistické kandidátky Marine Le Penové či postup radikálně levicového kandidáta Jeana-Luca Mélenchona do druhého kola by pravděpodobně přineslo další oslabení české měny, podotkl David Kocourek z investičního bankovnictví Komerční banky.

Úspěch více středových kandidátů Emmanuela Macrona či Françoise Fillona bude podle Kocourka znamenat úlevu pro finanční trhy, což by mohlo naopak vést k posílení koruny. Do nákupů koruny se dnes nikdo moc nehnal také kvůli ohlášeným předčasným parlamentním volbám ve Velké Británii, doplnil Jiří Cihlář z Next Finance.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,75 26,85 Kč/USD 25,02 25,05

Zdroj: Patria Online