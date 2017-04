Praha - Pražská burza dnes podruhé za sebou rostla, index PX posílil o 0,27 procenta na 977,87 bodu. V červených číslech dnes skončily jen akcie Monety Money Bank a petrochemického holdingu Unipetrol. Naopak výrazně posílily mediální CME a sázková Fortuna. Vyplývá to z údajů burzovního webu.

Cenné papíry CME mají za sebou úspěšný týden. Od úterý přidaly téměř 11 procent, když dnes zhodnotily o 3,35 procenta na 88,05 Kč. "Průběžně přitom dnes rostly až o téměř 4 procenta, což je vyneslo až na nejvyšší hodnoty od března 2014," uvedla analytička Patria Online Jana Knechtlová. Fortuna si polepšila o 2,96 procenta na 111,20 Kč.

Unipetrol odepsal 1,32 procenta na 253,50 Kč a Moneta 0,88 procenta na 79 korun. Nejobchovanějším titulem dne se stala Komerční banka, která přidala 0,34 procenta na 936,20 Kč. Dařilo se i rakouským finančním titulům. Akcie Erste Bank zdražily o 0,41 procenta na 824,80 Kč a pojišťovna VIG si polepšila o 0,28 procenta na 609 korun.

Elektrárenská společnost ČEZ zůstává stabilní, titul přidal 0,12 procenta na 434,60 Kč. Agentura Reuters ve čtvrtek večer uvedla, že představitelstvo společnosti podpořilo prodej hnědouhelné elektrárny Počerady těžební skupině Czech Coal finančníka Pavla Tykače. Podle Hospodářských novin Tykačova firma za elektrárnu nabízí deset miliard korun.

"Philip Morris, který se od čtvrtka obchoduje bez nároku na dividendu, dnes stoupl o 0,78 procenta na 13.200 Kč za akcii. S nárokem na dividendu se naposledy obchodoval ve středu, kdy končil seance těsně pod 14.000 Kč za akcii," dodala analytička.

Česká měna se dnes držela těsně pod 27 korun k euru

Česká měna se dnes opět přiblížila k hranici 27 korun k euru, nad níž byla během měnových intervencí České národní banky. Na rozdíl od čtvrtka ale tuto hladinu nepřekročila, nejvyšší dnešní kurz činil podle webu Patria.cz 26,98 Kč/EUR. V 17:00 se koruna obchodovala za 26,95 Kč/EUR, takže ve srovnání s čtvrtkem stagnovala. K dolaru oslabila o 18 haléřů na 25,22 Kč/USD.

Ve čtvrtek koruna oslabovala až na zhruba 27,06 Kč/EUR, oproti středečnímu závěru pak nakonec oslabila o 12 haléřů na 26,96 Kč/EUR. Dnes již kurz tak výrazně nekolísal, česká měna se k euru pohybovala celý den v rozmezí od 26,90 Kč/EUR do 26,98 Kč/EUR.

Korunu během tohoto týdne ovlivnilo podle analytiků několik faktorů. "Obrovská spekulativní pozice, která se na trhu vytvořila v předchozích měsících, činí domácí měnu zranitelnou. Pokud jsou spekulanti z nějakých důvodů nuceni své pozice uzavírat, projeví se problém chybějící protistrany," sdělil hlavní ekonom Komerční banky Jan Vejmělek.

Spekulanti se podle odborníků obávají třeba nejistého výsledku prvního kola francouzských prezidentských voleb, které se uskuteční v neděli. Podle ekonoma Vladimíra Pikory ze společnosti Next Finance se koruna dostane vůči euru opět nad 27 korun, pokud do druhého kola voleb postoupí nacionalistka Marine Le Penová. A kdyby spolu s ní postoupil také levicový radikál Jean-Luc Mélenchon, oslabí koruna zřejmě na delší dobu. "To by byly trhy pod hrozným výprodejním tlakem. Je to ovšem nepravděpodobný scénář," doplnil Pikora.

Kurz české měny:

Předchozí závěr Dnes kolem 17:00 Kč/EUR 26,96 26,95 Kč/USD 25,04 25,22

Zdroj: Patria Online

Akcie na pražské burze v týdnu posílily o 0,1 procenta

Akcie na pražské burze v uplynulém týdnu nepatrně posílily, když index PX od minulého pátku přidal 0,1 procenta na 977,9 bodu. Největší pokles zaznamenaly akcie Komerční banky. Nejlépe se vedlo cenným papírům mediální společnosti CME, vyplývá z výsledků burzy. V předchozím týdnu akcie ztratily téměř procento.

"V povelikonočním týdnu, který byl kratší o Velikonoční pondělí, investoři sledovali rozjezd výsledkové sezony v USA a blížící se volby ve Francii. První stovku zveřejněných výsledků z indexu S&P 500 můžeme označit za pozitivní překvapení. Celkově trhy spíše hledaly směr po celý týden a akciové indexy v souhrnu skončily beze změny. Podobně na tom byl i domácí index PX," shrnul dění na akciových trzích analytik J&T Banky Petr Sklenář.

Bez ohledu na pokles akcií Philip Morris CR po dividendě (o 5,7 procenta na 13.200 Kč) byla nejvíce klesající akcií týdne Komerční banka (minus 2,4 procenta na 936 Kč).

Naopak nejvíce rostoucí akcií týdne byla CME, která přidala 10,9 procenta na 88,1 Kč. V případě CME mohou investoři spekulovat na očekávané výsledky za první kvartál 2017, které budou zveřejněny 26. dubna. Jiná kurzotvorná informace k titulu nebyla zveřejněna. Jistou podporou je podle Sklenáře i pozitivní vývoj na trhu Nasdaq, kde je titul primárně kotován.

Příští týden bude ovlivňován výsledkem prvního kola francouzských prezidentských voleb, Evropskou centrální bankou a děním kolem Severní Koreje. "Celkově jsme nadále opatrní a nevylučujeme spíše zvýšenou rozkolísanost než jasný trend," uzavřel analytik.