Berlín - Tresty odnětí svobody mezi čtyřmi a deseti lety si dnes od soudu v Drážďanech odnesli členové pravicově extremistické skupiny Freital, která v roce 2015 spáchala několik bombových útoků proti politickým odpůrcům a běžencům. Sedm mužů a jedna žena při jejich přípravě používali zábavní pyrotechniku nakoupenou v Česku.

Soud dnes osm obžalovaných ve věku 20 až 40 let shledal vinnými z vytvoření teroristického uskupení a z pokusu o vraždu nebo napomáhání tomuto trestnému činu. Nejvyšší tresty ve výši deseti a 9,5 roku dostala dvojice Timo S. a Patrick F., která skupinu vedla. Soud tak do značné míry vyhověl obžalobě, která požadovala tresty ve výši od pěti do 11 let vězení.

Obhajoba neuspěla s požadavkem nižších trestů a s tvrzením, že skupina nechtěla zabíjet a není teroristickou, protože její činnost není srovnatelná například s řáděním neonacistické skupiny Národněsocialistické podzemí (NSU), která v letech 2000 až 2006 z rasových důvodů zabila devět mužů tureckého a řeckého původu.

Osm členů radikální skupiny Freital, která je pojmenovaná podle podkrušnohorského města u Drážďan, se seznámilo v roce 2015 při protiimigračních demonstracích a velmi rychle přešli od protestů k násilným činům.

Skupina v červenci 2015 ve Freitalu zničila výbušninou auto politika za stranu Levice, posléze zaútočila na kancelář této strany a v říjnu téhož roku i s použitím kyseliny máselné na alternativní ubytovací zařízení v Drážďanech. V noci na 20. září a 1. listopadu 2015 zase členové skupiny zaútočili výbušninou na byty pro uprchlíky ve Freitalu. Při útocích utrpěli zranění dva lidé.

Státní zástupci jsou přesvědčeni, že cílem skupiny bylo vytvořit atmosféru strachu a že byla motivována xenofobní, pravicově extremistickou a částečně nacistickou ideologií.

Skupina vyráběla z nepovolené zábavní pyrotechniky dovezené z Česka výbušniny, které byly podle soudu schopny smrtelně zranit člověka.