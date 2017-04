Praha - Centrem Prahy prošel dnes odpoledne průvod odpůrců potratů. Do akce s názvem Národní pochod pro život a rodinu se podle organizátorů z Hnutí pro život ČR zapojilo 5000 lidí. Policie, která dohlížena na bezpečnost a omezovala po trase dopravu, nechtěla počty účastníků komentovat. Na několika místech na průvod čekaly skupinky lidí s opačným názorem.

Pochod se konal posedmnácté. Pro letošní ročník organizátoři zvolili téma rodiny. "Rodina, přestože je pro každý národ fundamentální, není u nás dost oceňována - nejen od státu, ale celospolečensky," řekla ČTK místopředsedkyně Hnutí pro život ČR Zdeňka Rybová. Podle ní stát podporuje hlavně chudé rodiny či samoživitelky, ne fungující rodiny. "Hasí se požár. Jde o to, aby se v celospolečenském klimatu podporovala zdravá rodina. Nejde o dávky, ale o celospolečenský kredit," dodala Rybová.

Ministerstvo práce sepsalo novou rodinnou koncepci. Návrh obsahuje například zvýšení mateřské či rodičovského příspěvku, daňové slevy na dítě, bezplatné veřejné školky a jesle či novomanželské půjčky s nízkým úrokem. Počítá i s možností umělého oplodnění pro ženy bez partnera. Právě tento bod, ale tají větší využívání jeslí a rychlejší návrat rodičů malých dětí do práce Hnutí pro život vadí. Rybová označila navrhovanou koncepci za "protirodinnou".

Hnutí bojuje hlavně proti potratům. Československo mělo zákon, který umožňoval umělé přerušení těhotenství, od roku 1957. Žádosti o zákrok posuzovaly v minulosti interrupční komise. Umělých přerušení těhotenství v Česku od počátku 90. let ubývá. Loni jich statistický úřad zaznamenal 20.300. V roce 2015 bylo zákroků 20.403, v roce 2010 pak 23.998. V roce 2015 připadalo na 1000 obyvatel 1,9 přerušení těhotenství, v roce 2010 to bylo 2,3. V roce 1989 na tisícovku lidí připadalo 10,8 zákroku. Podle hnutí by se měl zákon zrušit.

"Potrat nevolí ženy proto, že by si ho přály, jsou k němu donuceny okolnostmi, například nezájmem partnera a obavami z budoucnosti. Chceme být společnost, kde si jeden všímá druhého," řekla Rybová. Podle ní k vyřešení situace někdy "stačí hodinu naslouchat.

Pochod vyrazil ve 14:00 z Klárova přes Mánesův most Křížovnickou a po Smetanově nábřeží na Národní třídu, odtud na Václavské náměstí. Účastníci nesli české vlajky a bílé vlajky s modrým obrysem embrya, ale také bílé kříže. Ty dostaly i děti. Na transparentech byly třeba nápisy: "Děti jsou vždy naděje" či "Zrušte potratový zákon". Řada mužů měla na tričku: "Jsem kreativní, jsem pro život". V průvodu šel třeba kardinál Dominik Duka. Mezi účastníky byla řada kněží.

Na několika místech na průvod čekaly skupinky mladých lidí s opačným názorem. Také oni měli transparenty. Požadovali na nich třeba to, aby ženy mohly mít možnost volby. Na jiných bylo pak například: "Bezpečný sex není hřích", "Orgasmus je víc než národ" či "I Ježíš měl dva táty". Setkání obou táborů se obešlo bez incidentů.

Pochodu předcházela mše ve svatovítské katedrále, kterou sloužil kardinál Duka. Podle pořadatelů se na bohoslužbu předem registrovaly 3000 lidí. Od 12:00 následoval dvouhodinový program na Klárově.