Praha - Takzvaná vládní čtvrť by v Praze mohla vyrůst v Holešovicích u stanice metra C Nádraží Holešovice. O umístění staveb začal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) s městem jednat. Ve čtvrti by mohla sídlit až čtyři ministerstva a vznikla by plocha o rozloze 130.000 metrů čtverečních hrubé podlahové plochy. Praha projekt představí koncem ledna. ČTK to řekli primátorka Adriana Krnáčová (ANO) a ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.

O záměru hovořil premiér Andrej Babiš (ANO) při uvádění jednotlivých ministrů do jejich úřadů. Je také součástí programového prohlášení vlády. Babiš připomenul, že s návrhem pracoval už dříve jako ministr financí. Budovy po některých ministerstvech, například ministerstvu pro místní rozvoj na Staroměstském náměstí či kultury na Malé Straně, by mohly sloužit jako muzea a galerie.

Stavbu čtvrti ale vnímá jako problematickou náměstkyně pražské primátorky Petra Kolínská (SZ/Trojkoalice). "Jako radní pro územní rozvoj bych pana premiéra upozornila, že záměr na přestěhování tisíců úředníků s vedením Prahy opravdu domluven není. Rada ani zastupitelstvo o tomto návrhu nikdy nejednaly a nic k němu tedy ani neschválily," uvedla. Argument proti výstavbě je podle Kolínské vylidňování centra. "Je to negativní trend a my proti němu musíme bojovat, ne mu ještě pomáhat," uvedla.

Budovy by mohly podle Boháče stát na pozemcích, které se rozkládají od výstupu z metra směrem k Pražské teplárenské. Výhodou prý je, že na část pozemků by nebylo nutné měnit územní plán. Největšími vlastníky pozemků v této části jsou pak navíc Praha a stát. Která ministerstva by se stěhovala, není zatím jasné. Dole v domech by měly být obchody nebo restaurace. O čtvrti jedná Institut plánování a rozvoje s ÚZSVM, nad kterým vykonává dohled ministerstvo financí. Pokud se obě strany dohodnou, musel by ÚZSVM mít mimo jiné souhlasné stanovisko vlády.

Původně Babiš navrhoval stavět čtvrť v Letňanech. To se ale Praze nelíbí, neboť by v podstatě vznikla čtvrť odtržená od města. "Zatím je to v úvodní fázi. Projekt představíme koncem ledna. Kdyby to ale bylo v Letňanech, způsobovalo by to problémy a nevytvořilo fungující čtvrť, kde se jen nepracuje, ale i žije," řekla Krnáčová.

Za komerční nájem podle Babiše úřady dávají v metropoli 400 milionů korun ročně, k tomu připočetl, že Praha má dlouhodobě nedostatek kancelářských ploch. "Taková vládní čtvrt má velký smysl, jsou tam obrovské synergie z hlediska energií, správy," uvedl.