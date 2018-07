Praha - Hlavní město zkrátí víkendové intervaly metra. Na třech linkách se budou lišit podle toho, kolik jimi cestuje lidí a jak na ně navazují povrchové spoje. Praha zároveň zruší tzv. pásmový provoz na lince C, kdy každá druhá souprava mezi 9:00 a 19:00 nejezdí na konečnou stanici Letňany, ale končí už ve stanici Ládví. Obě opatření, která mají začít platit od září, dnes schválili radní. Ročně mají městskou pokladnu stát dohromady zhruba 130 milionů korun.

Podle schváleného dokumentu od 90. let roste počet cestujících, kteří po Praze prostřednictvím MHD cestují o víkendech a státních svátcích. "Základní víkendový interval sedm minut a 30 sekund je platný již desítky let a poptávce dostačuje pouze v měsících s nejnižší poptávkou cestujících (červenec a srpen)," píše se v dokumentu. Kromě přeplněného metra způsobují dlouhé intervaly kapacitní problémy v navazujících tramvajích a autobusech.

Kromě základního intervalu nyní v neděli a ve státních svátcích mezi 10:00 a 13:00 jezdí metro každých deset minut. V této době se má od září interval snížit na 7,5 minuty.

V sobotu od 9:00 do 20:00 a v neděli a ve svátky od 13:00 do 20:00 se intervaly budou lišit na jednotlivých linkách. Na lince A zůstanou stejné, tedy 7,5 minuty. Podle DPP není k posílení důvod, protože linka přepraví nejméně cestujících a návaznost na autobusy se o víkendu nemění. Interval na lince B se zkrátí na šest minut a na nejvytíženější lince C na pět minut.

DPP počítá s tím, že by se intervaly časem mohly sjednotit, bude to však záviset na vývoji počtu cestujících a využití MHD. Nyní by podle podniku sjednocení na šest nebo pět minut nebylo ekonomické, protože by muselo jít ruku v ruce s posílením navazujících povrchových spojů, které by jezdily poloprázdné.

Kromě zkrácení intervalů dnes radní schválili zrušení pásmového provozu na lince C. Fakt, že polovina vlaků končí už ve stanici Ládví, má podle DPP vliv na obsazení souprav metra i v centrální části linky. Lidé, kteří jedou do Letňan, si raději počkají na metro, které jede až tam. "Zrušením pásmového provozu by se docílilo rovnoměrně obsazených vlaků na celé lince metra C," píše se v materiálu.

Obě opatření zaplatí Praha ze svého rozpočtu jako součást kompenzace pro DPP. V případě posílení metra o víkendu půjde od letošního září do konce roku o 29 milionů korun, celoročně o 82,6 milionu. Zrušení pásmového provozu na lince C bude stát městskou pokladnu do konce roku 16 milionů korun, za celý rok 47,3 milionu. Celkem tak za rok obě opatření vyjdou na zhruba 130 milionů korun.

Pražské metro zahrnuje 61 stanic na třech linkách. Celková délka všech tří linek překračuje 66 kilometrů. V roce 2016 tvořil vozový park metra 730 vozidel, z toho 265 nových vozů M1 a 465 rekonstruovaných souprav typu 81-71M.