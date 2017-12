Praha - Praha 6 se dohodla s investorem, který plánuje postavit bytový dům na místě, kde měl původně stát kontroverzní projekt přezdívaný Lední medvěd. Dohodu posvětili zastupitelé. Městská část uzavře smlouvy, na základě kterých pozemky po dokončení stavby prodá investorovi. Tím je skupina Penta spolu s Kaprain Group finančníka Karla Pražáka. Radnice také získá možnost odkoupit část komerčních prostor v parteru nového objektu. Dohodu kritizovala část opozice, podle které městská část prodá pozemek příliš levně.

S prodejem parcel mezi ulicemi Jugoslávských partyzánů a Verdunská už minulý týden souhlasilo zastupitelstvo hlavního města. Praha 6 dnes schválila celkovou dohodu, kterou radnice dojednala s investorem. Ta zahrnuje kromě závazku budoucího odprodeje pozemků za cenu 120,3 milionu korun také splacení dluhů, které má společnost vůči radnici ve výši 39,4 milionu korun. O tyto peníze se obě strany soudí, spory jsou nyní pozastaveny.

Radnice si vyjednala také možnost budoucího odkupu minimálně 1100 metrů čtverečních prodejních ploch v přízemí plánovaného objektu. V těch je plánován supermarket, z pronájmu prostor by radnici měl jít výnos ve výši devět milionů korun ročně. Stejnou částku bude investor radnici za pozemky platit do doby, než bude dům postaven a dojde k jejich odprodeji. Za prostory v přízemí radnice zaplatí maximálně tu cenu, za kterou prodá pozemky, tedy 120,3 milionu korun.

Zastupitelé za Zelené a komunisty na jednání kritizovali částku, ze kterou se radnice zavázala pozemky odprodat. Stanovená cena vychází z posudku od společnosti Ernst & Young. Náměstkyně primátorky pro územní rozvoj Petra Kolínská (Zelení/Trojkoaliceú však nedávno nechala vypracovat jiný posudek, který pozemky odhadl na 202,4 milionu.

Radnice si nechala zpracovat stanovisko od soudního znalce Petra Orta, podle kterého je posudek problematický. Sám Ort odhadl cenu na 151,4 milionu korun, nejedná se však o posudek, ale jen vyjádření. Radnice proto pro určení ceny použila původní odhad Ernst & Young. "Za svým posudkem si plně stojíme," řekl na jednání partner poradenské firmy Marek Jindra.

Postup radnice se nelíbí zastupiteli za Zelené Petru Píšovi, které výsledek označil za "nevýhru." "Městská část vynaložila enormní úsilí, aby zpochybnila posudek, který by pro ni znamenal více finančních prostředků," uvedl s tím, že standardním krokem by bylo nechat zpracovat revizní posudek. Podle starosty Ondřeje Koláře (TOP 09) však radnice takovou povinnost nemá a pokud by na to přistoupili, mohli by jen dělat jeden posudek za druhým. Vyjádření odborníka Orta je podle něj dostatečné.

Radnice pronajala předmětný pozemek v roce 2011 společnosti Vítězné náměstí a.s., za kterou stála PPF Real Estate. Projekt velké kancelářské budovy přezdívané Lední medvěd však vyvolal spory, které vyvrcholily vzájemnými žalobami. V polovině loňského roku se novými vlastníky Vítězného náměstí a.s. stala finanční skupina Penta spolu se společností Kaprain Group finančníka Karla Pražáka. Noví majitelé od původního záměru ustoupili a nedávno představili projekt ateliéru architekta Jakuba Ciglera na bytový dům s komerčními prostory v přízemí.