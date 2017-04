Praha - Zastupitelé Prahy 12 dnes odvolali z funkcí místostarostku Danielu Rázkovou a radního Zbyňka Boublíka (oba Změna pro Prahu). Pro odvolání Rázkové hlasovala většina 23, pro Boublíkovo 21 zastupitelů. Oba nyní přejdou do opozice. Zástupci Změny pro Prahu 12 před hlasováním navrhli odvolat ještě zástupce starosty Jana Marhoula (ČSSD) a Michala Pince (ANO) a radního Ivana Jurka (Piráti). O tom zastupitelé nakonec nehlasovali. V Praze 12 dosud vládla koalice ANO, ČSSD a Změny pro Prahu.

Oběma odvolaným členům rady odebrali na přelomu března a dubna ostatní radní jejich kompetence. Ve funkcích ale zůstali, z těch je mohou odvolat pouze zastupitelé. Rada přistoupila k odebrání kompetencí v souvislosti s rozkolem v koalici."Děkuji kolegům za spolupráci a odcházím do opozice," řekl Boublík. Rovněž Rázková po hlasování poděkovala a řekla, že doufá v to, že ztráty pro Prahu 12 budou do budoucna co nejmenší.Samotnému hlasování předcházela dlouhá diskuse plná invektiv, v níž se zastupitelé navzájem osočovali z nekompetentnosti, zneužívání radničních peněz nebo zaměstnávání černých duší. Radní všechna obvinění odmítli.Na hádku koalice reagovala i opozice. "To, co tu jako koalice předvádí, je hrozné. Nedivím se, že lidé jsou politikou znechuceni. To, že spolu dva roky válčíte a nakonec tohle vyplouvá, to je hrozné," řekl zastupitel Petr Šula (TOP 09).Zastupitelé za Změnu pro Prahu 12 se na jednání pokusili dvakrát prosadit hlasování o odvolání zmíněných třech radních. Nejdříve v diskusi o programu jednání zastupitelstva, podruhé při projednávání odvolání Rázkové s Boublíkem. Jejich návrh ale ani jednou nepodpořil dostatečný počet zastupitelů.Volby na podzim 2014 vyhrálo hnutí ANO, které získalo devět mandátů, druhá Změna sedm, třetí TOP 09 šest zastupitelů. Sociální demokraté jsou v zastupitelstvu čtyři, po třech hlasech mají ODS, KSČM a Zelení s podporou Pirátů a LES.Starostou je nyní Milan Maruštík (ANO), který loni v listopadu vystřídal v čele Prahy 12 právě Rázkovou. Podle koaliční smlouvy si měly strany místo starosty vyměnit v polovině volebního období.

Praha 12 bude letos hospodařit s výdaji 449 milionů korun

Zastupitelé Prahy 12 dnes schválili rozpočet na letošní rok. Výdaje mají dosáhnout 449 milionů a příjmy 286,6 milionu korun. Schodek zhruba 162 milionů korun vyrovná městská část z úspor z předchozích let a z dotací magistrátu. Praha 12 je poslední městskou částí v metropoli, která schválila svůj rozpočet, od začátku roku hospodařila v rozpočtovém provizoriu. Loni hospodařila s 390 miliony korun.

Rozpočet počítá mimo jiné s 80 miliony korun pro školství. Dokončena má být výstavba mateřské školy, vybudována nová škola v Komořanech nebo rekonstruováno vybavení ve školách.

Zastupitelé dnes také uložili radním, aby jednali s magistrátem kvůli výstavbě splaškové kanalizace a čistírny na Točné a rovněž o stavbě výpustního místa. Po městě bude chtít radnice několik milionů korun.

Návrh rozpočtu kritizovala opozice. "Co se týká schodku, tak to je šílené číslo. Musí být úspornější," řekl zastupitel Petr Šula (TOP 09). Kritizoval rovněž částku určenou na poradenské služby. Zastupitel a senátor Tomáš Grulich (ODS) rozpočet označil za mizerný. "Když jsme kdysi odcházeli, nechali jsme čtvrt milionu korun na účtu. Ty se postupně rozpustily a bohužel propadly do kanálu," řekl. Radní Jan Marhoul (ČSSD) Grulichovo tvrzení odmítl, radnice podle něj peníze neutratila.

Rozpočet měli zastupitelé městské části schvalovat už na konci března, avšak nepodpořil jej dostatečný počet zastupitelů. Vedení radnice jej tedy přepracovalo a předložilo ke schválení znovu.

Prahu 12 tvoří části obcí Cholupice, Kamýk, Komořany, Modřany a Točná, ze správního hlediska i Praha-Libuš.