Praha - Praha 1 vydala územní rozhodnutí pro úpravu spodní části Václavského náměstí. ČTK to dnes sdělila primátorka Adriana Krnáčová (ANO). Rozhodnutí umožňuje magistrátu zažádat o stavební povolení, po jehož vydání najde stavební firmu a začnou samotné práce. Kdy se tak stane, zatím není jasné. O opravě Václavského náměstí se mluví řadu let. Praha má od roku 2005 projekt od architektonické kanceláře Cigler Marani Architects. Úprava spodní části náměstí by měla podle dřívějších informací vyjít na asi 150 milionů korun.

"Rekonstrukce Václavského náměstí se výrazně přiblížila. Náměstí neplní funkci, jakou by plnit mělo, a přestože je to jedno z nejvýznamnějších pražských náměstí, tak jím lidi jen procházejí. Chci, aby se z Václavského náměstí opět stalo centrum sociálního, kulturního a společenského života," uvedla Krnáčová.

"Nyní budeme čekat na vydání stavebního povolení, ale nějaké dílčí práce by mohly teoreticky probíhat už nyní. Věřím, že stavební povolení získáme rychle a v příštím roce začneme stavět," dodala.

Podle dokumentu územního rozhodnutí má náměstí změnit své členění. Ve směru sever-jih bude rozděleno zvýšeným prahem a výsuvnými sloupky, které zabrání vjezdu vozidel bez povolení. Mezi jednoproudovou komunikací budou takzvané zálivy s parkovacími místy pro 16 aut. Současné vjezdy do budov budou zachovány.

Na náměstí také vzniknou podzemní kontejnery a dobíjecí stanice pro elektromobily, bude tu vybudován rovněž základ pro umisťování vánočního stromu. Nově tu budou vodní prvky a pítka a počítá se i s nadzemními hydranty. "V prostoru náměstí je navrženo šest přípojných míst pro prodejní stánky," píše se v dokumentu. Stromy budou zavlažovány automatickým systémem.

Na chodníku ve východní části náměstí budou rampy pro vjezd do budoucích podzemních garáží. Právě o tyto rampy se vedl dlouho spor, nesouhlasili s nimi památkáři.

Václavské náměstí je dlouhé 682 metrů a přibližně 60 metrů široké. Původně se jmenovalo Koňský trh a bylo zřízeno dekretem Karla IV. V 19. století bylo nejprve přejmenováno na Svatováclavské náměstí, posléze na Václavské.