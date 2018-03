Zlín - Kvalita ovzduší ve Zlínském kraji se stále nelepší. Na některých stanicích v kraji převyšují hodnoty polétavého prachu povolenou mez i více než trojnásobně, vyplývá z údajů Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V celém Zlínském kraji byla už v pátek vyhlášena smogová situace.

Ve Zlínském kraji je nejhorší situace na Vsetínsku. Ve Valašském Meziříčí byla dnes v 06:00 naměřena čtyřiadvacetihodinová koncentrace prachu v ovzduší bezmála 153 mikrogramu na metr krychlový. V sobotu ráno činila 171 mikrogramů. Povolený limit je přitom 50 mikrogramů na metr krychlový. Aktuální hodinový ukazatel znečištění ovzduší se ale ve Valašském Meziříčí zvýšil ze sobotních 139 mikrogramů na 161 mikrogramů. V noci se vyšplhal až na 173 mikrogramů.

Ve Zlíně zatím průměrná denní koncentrace prachu zůstává na hodnotě 107 mikrogramů ze sobotního rána, avšak hodinová koncentrace vzrostla ze sobotních 107 mikrogramů na 126 mikrogramů

Špatně se dýchá také lidem v Těšnovicích u Kroměříže, kde meteorologové ráno naměřili průměrnou denní koncentraci 113 mikrogramů a hodinovou 164 mikrogramů. V Uherském Hradišti čtyřiadvacetihodinová koncentrace od sobotního rána vzrostla ze 123 mikrogramů na 131 mikrogramů. Hodinová koncentrace se zvýšila ze 108 mikrogramů na 162 mikrogramů.

Nadlimitní čtyřiadvacetihodinové hodnoty polétavého prachu byly na většině stanic ve Zlínském kraji zjištěny už ve čtvrtek a poté tyto ukazatele znečištění ovzduší začaly růst. Smogová situace je vyhlášena, pokud alespoň na polovině stanic překročil dvanáctihodinový průměr hodnotu 100 mikrogramů na metr krychlový a ve výhledu na 24 hodin se nepředpokládá jeho pokles.

Meteorologové vyhlásili ve Zlínském kraji smogovou situaci naposledy 10. února, odvolali ji o den později. V době jejího trvání překračovaly koncentrace polétavého prachu místy limit více než trojnásobně.

Kvůli vysokým koncentracím polétavého prachu v ovzduší platí aktuálně smogová situace také v celém Moravskoslezském kraji. Pro Třinecko, Ostravsko, Karvinsko a část Frýdecko-Místecka byl v pátek vyhlášen stav regulace. Zhoršená kvalita ovzduší je i v Olomouckém kraji.

Při zhoršení rozptylových podmínek by lidé měli snížit fyzickou námahu venku nebo pouze krátce větrat. Jelikož se na zvýšených hodnotách významně podílejí emise z automobilů, motoristé by měli zvážit nutnost každé jízdy. Děti, nemocní a starší lidé by měli omezit pobyt venku, ostatní sportování a pobyt v zakouřených prostorách. Vhodné je posilovat imunitu přísunem vitaminů.