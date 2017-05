Praha - Požárů za poslední dubnový den a čarodějnickou noc letos ubylo proti loňsku o třetinu. Hasiči to přičítají chladnějšímu počasí a vydatným dešťům z předchozích dnů. Od půlnoci na neděli do dnešních 07:00 hasiči zasahovali u 93 ohňů, loni jich bylo 140. Vyplývá z informací na webu Hasičského záchranného sboru ČR.

Do nedělní půlnoci hasiči zaznamenali 81 požárů, dalších 12 do dnešních 07:00. Loni ve stejné době to bylo 120 a do rána dalších 20 výjezdů k ohni.

Za jeden kalendářní den je dlouhodobý průměr 51 požárů, letošní 30. duben se tak opět dostal nad tuto hranici. Ne ale tak výrazně, jako v uplynulých letech. "Ve srovnání s předchozími roky byla letošní čarodějnická noc pro zasahující hasiče klidnější, a to zejména díky chladnějšímu počasí a vydatným dešťovým (někde i sněhovým) srážkám v uplynulých dnech. Nejčastěji hasiči vyjížděli k menším požárům lesních a travních porostů, hořely také popelnice a kontejnery na odpad," uvedla mluvčí hasičského sboru Michaela Franclová.

Požáry v poslední dubnový den způsobily škodu přesahující pět milionů korun, čtyři lidé při nich byli zraněni. Nejvíce práce s ohněm měli hasiči ve Středočeském, Ústeckém a Moravskoslezském kraji, naopak nejklidnější noc pro ně byla v Pardubickém a Zlínském kraji.

K největším v neděli patřil ranní požár budovy v mysliveckém areálu v Podbořanech na Lounsku, který podle odhadu způsobil škodu víc než tři miliony korun. Čarodějnické ohně se mohly podílet na zapálení střechy rodinného domu v Hoděmyšli na Příbramsku a požáru odpadu v Praze.

Oheň v Hoděmyšli byl zlikvidován po dvou hodinách, způsobil škodu 100.000 korun. "Jako jedna z možných příčin vzniku požáru byla stanovena zalétnutá jiskra z nedalekého pálení čarodějnic," zmínila Franclová. V Praze hořel odpad nakupený na pěti metrech čtverečních v bývalé vápence u Dalejského potoka. Příčinou požáru byla podle hasičů nedbalost při zakládání ohně v přírodě.