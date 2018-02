Hasiči v areálu mrazíren v Mochově u Prahy 24. února pokračovali v likvidaci požáru skladové haly, který vypukl v pátek dopoledne. Zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích, snížili na třetí stupeň. Dohašují ohniska požáru s pomocí speciální těžké techniky, která rozebírá stavební konstrukce haly. Nadále hrozí zřícení budovy, vyšetřovatelé se proto na místo dostanou až v neděli nebo v pondělí. ČTK to řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Snímek je z 24. února.

Hasiči v areálu mrazíren v Mochově u Prahy 24. února pokračovali v likvidaci požáru skladové haly, který vypukl v pátek dopoledne. Zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích, snížili na třetí stupeň. Dohašují ohniska požáru s pomocí speciální těžké techniky, která rozebírá stavební konstrukce haly. Nadále hrozí zřícení budovy, vyšetřovatelé se proto na místo dostanou až v neděli nebo v pondělí. ČTK to řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda. Snímek je z 24. února. PR/HZS Středočeského kraje

Praha - Hasiči mají již pod kontrolou požár v areálu mrazíren v Mochově u Prahy, který vypukl v pátek dopoledne. Kvůli možnosti skrytých ohnisek ve zbytcích skladové haly však zůstanou na místě i v noci a v neděli. Zatím není jasné, kdy dorazí také vyšetřoval, bude záležet na stabilitě budovy. Škodu majitel odhadl na 100 milionů korun. ČTK to řekl mluvčí středočeských hasičů Petr Svoboda.

Díky využití těžké techniky se podařilo strhnou tři stěny budovy a hasiči se dostali i do problémových míst se spadlými stropy, kde dohasili zbytky požáru. "U takhle velkého požáru je předpoklad, že se tam něco později rozhoří. Proto se budou večer provádět kontroly termokamerami," uvedl Svoboda.

V současné době je v Mochově vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu. Předpokládá se ale, že ještě během dneška bude snížen na první, což znamená nasazení menšího počtu jednotek hasičů než dosud. V pátek po vypuknutí požáru byl vyhlášen zvláštní stupeň poplachu, který se používá v mimořádných situacích.

Hasiči dnes využili speciální bagr s teleskopickým ramenem (UDS). Přijel i druhý pásový bagr se speciálními nůžkami na stříhání plechů a drcení betonu. S plameny bojovali s pomocí výškové techniky, aby se vyhnuli případným zraněním.

V jedné z plechových hal v bývalém areálu mrazíren v Mochově začalo hořet v pátek dopoledne. Noční hašení komplikoval mráz, výšková technika i čerpadla na vozidlech zamrzala. Při požáru nebyl nikdo zraněn.

Chemická laboratoř, která monitorovala koncentraci zplodin v ovzduší, nezaznamenala zvýšené hodnoty a ukončila svoji činnost.

Požár v Mochově patří co do výše škody k nejhorším ve Středočeském kraji a Praze za posledních několik let. Na sto milionů se odhadovala například škoda, kterou oheň napáchal loni v říjnu v objektu s recyklací plastů v Kamenných Žehrovicích na Kladensku, nebo požár lakovny ve Zvoli u Prahy, který hasiči loni v únoru likvidovali desítky hodin. Podobně vysoko škodu vyčíslili i v srpnu 2016 filmaři, kterým na Barrandově shořely kulisy u ateliérů na pražském Barrandově.

Dva vůbec nejničivější požáry v Praze od roku 2012 pak způsobily škodu přes čtvrt miliardy korun. Při prvním z nich v červnu 2012 hořelo v hangáru na ruzyňském letišti a oheň zcela zničil letadlo ATR 42 Českých aerolinií, které vyčíslily škodu až na 300 milionů korun. V srpnu 2015 pak hořelo ve skladu textilu v tovární hale v pražských Vysočanech. Zničeno bylo zboží za zhruba deset milionů eur (přes 270 milionů korun), dalších deset až 15 milionů dosáhly škody na budově.