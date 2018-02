Damašek/Ženeva - Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes vyzval bojovníky působící v obléhané oblasti u Damašku, aby odblokovali trasu určenou pro dopravu humanitární pomoci a k evakuaci lidí, kteří chtějí odejít. Rusko v pondělí vyhlásilo každodenní příměří, které má ve východní Ghútě trvat vždy pět hodin a umožnit využití tohoto koridou. V úterý sice příměří ráno začalo, ale brzy bylo porušeno a boje obnoveny. Pokračovaly také dnes.

Lavrov dnes v Radě OSN pro lidská práva (HRC) v Ženevě prohlásil, že Rusko bude nadále podporovat syrskou armádu a pomůže jí "zcela zničit teroristickou hrozbu". "Vyzýváme členy takzvané americké koalice, aby zajistili v oblastech spadajících pod jejich kontrolu stejný přístup pro humanitární pomoc, a to včetně uprchlického tábora Rukbán a celého území kolem Tanfu," řekl Lavrov.

Prohlásil, že situace v Sýrii se zhoršuje pouze z pohledu teroristů. "Zhoršuje se to pro teroristy z Džabhat an-Nusra (fronta An-Nusra), které chtěně nebo nechtěně chrání americká koalice. Hovořili jsme o tom několikrát s Washingtonem, ale nedostali jsme věrohodnou odpověď," řekl.

Podle Lavrova jsou "zralé podmínky pro obnovu mírového procesu". Ministr se sešel se zmocněncem OSN pro Sýrii Staffanem de Misturou a hovořil s ním o zahájení práce na nové syrské ústavě.

Lavrovova mluvčí Marija Zacharovová novinářům řekla, že Rusko plní svůj závazek týkající se příměří, ale musí se k tomu podle ní připojit i další země. K poznámce, že při bombardování umírají děti, řekla, že umíraly i děti rodin, které stojí za prezidentem Bašárem Asadem, a Rusko v roce 2015 do bojů vstoupilo, aby zastavilo šíření násilí do Ruska. "A staral se někdo o děti před sedmi lety, kdy Západ podporoval tu věc zvanou arabské jaro a všichni jím byli tak nadšeni? Všichni mysleli na demokracii a teď vy přemítáte o dětech. Nemyslíte si, že je pozdě na to, aby Západ začal teď myslet na děti?" řekla mluvčí.

Koalice vedená Spojenými státy působí hlavně na severu a východě Sýrie. Rukbán leží u jordánské hranice a je v něm na 50.000 Syřanů. Jordánsko přístup do tábora až na výjimky blokuje od roku 2016, kdy byl v oblasti Rukbánu spáchán atentát a připravil o život sedm jordánských pohraničníků. Tanf leží u syrské hranice s Irákem. Je tam vojenská základna, na níž američtí a britští vojáci cvičí oddíly zapojené do bojů proti Islámskému státu (IS).

Boje ve východní Ghútě podle exilové organizace syrských ochránců lidských práv (SOHR) pokračují i dnes a syrské armádě a jejím spojencům se podařilo pokročit na východním okraji oblasti. Podle SOHR při úterních útocích zemřelo v povstalecké oblasti sedm civilistů včetně dvou dětí. Syrská státní agentura SANA oznámila, že rakety vystřelené povstalci na Damašek, zabily jednoho člověka a zranily pět osob. Další prý směřovaly k trase určené pro humanitární pomoc. Ruská armády úterní situaci popsala jako "ofenzivu" na pozice spojenců syrské vlády v době příměří.

Podle agentury AP působí ve východní Ghútě kolem 20.000 členů různých povstaleckých skupin, jež Damašek a Moskva souhrnně označují za teroristické. K Al-Káidě se ale podle AP hlásí jen několik set těchto bojovníků.

Některé ze skupin jsou zapojeny do rozhovorů vedených v Ženevě i v Astaně. Jednou z nejsilnějších je Armáda islámu (Džajš al-Islám). Založil ji Zahrán Allúš, který byl v Sýrii vězněn za své protivládní aktivity. Po zahájení protivládních protestů v roce 2011 se přiklonil k islamistické ideologii, po vstupu IS do konfliktu se ale skupina několikrát střetla s Al-Káidou i IS. Stojí za ní Saúdská Arábie a z původních několika set členů je dnes 10.000 bojovníků. Skupina Fajlak ar-Rahman je druhá největší a opírá se pomoc Kataru a Turecka. Kontroluje střední část Ghúty, tedy oblasti, na něž se zaměřuje množství armádních útoků. Většina jejích 8000 členů pochází právě z východní Ghúty. Stejně jako v případě Armády islámu jde o dobře vyzbrojené oddíly a velitel Abdan Násir Šámir je bývalým kapitánem syrské armády.

Skupina Ahrár aš-Šám zpočátku patřila k vyznavačům extremistické ideologie, ale postupně své názory zmírnila a zasahuje do bojů proti bojovníkům napojeným na Al-Káidu převážně v Idlibu a Halabu (Aleppu). K těm patří hlavně členové skupiny Haját Tahrír aš-Šám (HTS), ve zkratce označované za syrskou Al-Káidu. Ve východní Ghútě má tato skupina asi 600 lidí a pro spojenectví s Al-Káidou je řazená v OSN k teroristickým organizacím.