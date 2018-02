Číhošť (Havlíčkobrodsko) - V Číhošti na Havlíčkobrodsku si navzdory mrazivému počasí připomnělo více než sto poutníků výročí smrti tamního faráře Josefa Toufara, kterého státní bezpečnost obvinila ze zinscenování takzvaného číhošťského zázraku s pohybujícím se křížem. Na následky mučení zemřel 25. února 1950. Vzpomínkové mši svaté, kterou sloužil opat novoříšského kláštera Marian Rudolf Kosík, předcházel v 10:00 koncert skupiny Listověj. Od 14:00 si Tourfara připomenou také návštěvníci kostela v Zahrádce, který byl jeho prvním působištěm a odkud byl přeložen do nedaleké Číhoště.

Mši tam povede Tomáš Halík, který k Toufarově smrti uvedl: "Zemřel po bestiálním mučení komunistickou policií přesně dva roky po "Vítězství pracujícího lidu" - ano, zemřel na následky tohoto komunistického puče."

Opat Kosík označil 25. únor 1948 za vítězství zla, Toufarovu smrt o dva roky později pak za zhmotnění onoho zla. Opatovy nejranější vzpomínky na pátera Toufara sahají do jeho třinácti let. "Tehdy mi pan farář dal tajně přečíst tendenční brožuru Číhošťský zázrak vydanou komunistickým režimem. Jaké dojmy jsem z ní měl, už si zpětně nevybavím, určitě jsem ale věděl, že jsou to výmysly a lži. O tom jsem nepochyboval," řekl Kosík.

Do Číhoště dnes dorazili návštěvníci ze Slovenska, Prahy i z Pardubicka. "Jezdím sem pravidelně, k hrobu pátera Toufara i několikrát do roka a dnes pojedu určitě i do Zahrádky," řekl ČTK pan Josef. Ocenil opravy, kterými kostel v posledních letech prošel. "Sám jsem kdysi pomáhal s opravami dvou kostelů, bylo to v 80. letech a byly s tím jen samé problémy," řekl.

V roce 2012 vznikla v Číhošti nadace, která se postaralo o záchranu kostela Nanebevzetí Panny Marie, který Toufar před svou smrtí spravoval. Během sedmi let investovala do oprav asi čtyři miliony korun. Víc než objem peněz ale pokládá Věra Kovandová z kostelní nadace za přínos to, jak snaha nenechat vymizet z povědomí lidí Toufarovu osobnost spojila řadu lidí, kteří kromě peněz přispěli i vlastní prací. "Aniž jsme tušili, co se bude v následujících letech dít, začali jsme v roce 2012 s opravami. Nakonec se povedlo, že se mohl páter Toufar vrátit do důstojnějších podmínek," řekla Kovandová.

V prosinci 1949 se v číhošťském kostele při mši údajně několikrát pohnul kříž na oltáři. Dodnes neobjasněná událost se prý později opakovala. Vládnoucí komunistický režim toho využil k útoku na katolickou církev. Toufar byl zatčen 28. ledna 1950. Zemřel v pražské nemocnici, kam byl z Valdic převezen ve zbědovaném stavu po krutém mučení, bylo mu 47 let. Jeho tělo bylo pod smyšleným jménem pohřbeno v hromadném hrobě v pražských Ďáblicích. Příbuzní se o tom, že nežije, dozvěděli až v roce 1954. Díky vzorku DNA vnuka Toufarova bratra se podařilo ostatky po dlouhých desítkách let identifikovat a v roce 2015 mohly být uloženy přímo v číhošťském kostele. V současnosti probíhá proces Toufarova blahořečení.

Odpolední program v Zahrádce, kde farář Toufar také působil, bude pokračovat besedou v Kališti, kde vystoupí i autor knihy o Toufarovi Miloš Doležal a postulátorem Toufarova beatifikačního procesu Tomáš Petráček.