Praha - Trojice cizinek se loni v Praze vypravila ztrestat krajanku, která údajně udržovala poměr s manželem jedné z nich. Státní zastupitelství jejich počínání vyhodnotilo jako loupež, protože ženu nejen svlékly a zbily, ale také jí sebraly prsten a klíče od bytu i auta. Napadená dodnes trpí posttraumatickou poruchou, a mstitelkám proto hrozí až dvanáctileté vězení. Vyplývá to z obžaloby, kterou má ČTK k dispozici.

Incident se stal loni 25. března v Běhounkově ulici, kde údajná nevěrnice bydlela. Podváděná manželka dorazila na místo uprostřed noci společně se svou sestrou a matkou a oběť vylákaly ke vchodovým dveřím domu. Trojice se nejprve dožadovala vstupu do bytu ženy, protože věřila, že se tam skrývá nevěrný manžel. Když to žena odmítla s tím, že v bytě spí její syn, vypukla hádka. Útočnice se natlačily do chodby domu a zablokovaly oboje dveře, takže napadená neměla možnost odejít.

Rozlícené cizinky potom podle obžaloby ženu pohlavkovaly, bily ji botami do hlavy i těla, tloukly jí hlavou o zeď a kopaly ji do nohou, břicha i intimních partií. Manželka údajného záletníka jí prý při tom vyhrožovala zabitím.

Poté zmlácené ženě vzaly klíče od bytu i vozu s tím, že si od nich pořídí duplikáty. Zároveň na ní neustále vynucovaly přiznání k nevěře. "Svlékly jí kalhoty od pyžama, nutily ji, aby si klekla na zem a omluvila se za to, že měla milostný poměr s manželem obviněné, což poškozená po předchozím bití a nátlaku nakonec učinila. Přitom ji natáčely na mobilní telefon," popsal státní zástupce.

Jedna z útočnic pak údajně strhla ženě z ruky prsten a ponechala si ho, z kapes bundy jí pachatelky také sebraly dva mobilní telefony. Manželka následně vyndala z kabelky nůžky a vyhrožovala sokyni, že jí ostříhá vlasy. Když se spolu přetahovaly, napadená se pořezala na ruce.

Žena byla tři týdny v pracovní neschopnosti. Po útoku má strach vycházet sama ven, trpí nespavostí, bolestmi hlavy, úbytkem váhy a zhoršeným soustředěním. Pražský městský soud kauzu projedná příští měsíc.