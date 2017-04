Praha - Znalecký posudek s případnou cenou za vepřín v Letech u Písku, který stojí v místě protektorátního koncentračního tábora pro Romy, by měl být hotov do konce dubna. V květnu by pak měla začít jednání státu s majiteli o výkupu velkovýkrmny. ČTK to dnes řekl mluvčí ministra pro lidská práva Michal Kačírek. Premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD) už dřív řekl, že jednání o odkoupení farmy a jejím odstranění z pietního místa by chtěla jeho vláda dotáhnout do konce.

Znalecký posudek zajišťuje ministerstvo kultury. Vybralo firmu, která posouzení zpracovává. Dělá ho znalecký ústav B.S.O. z Prahy za 228.690 s DPH. Má stanovit hodnotu pozemků a staveb na nich i technického vybavení, které na místě je.

Se zástupci společnosti AGPI, který výkrmnu provozuje, jednal bývalý ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) a ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL). Dientbier, kterého loni na konci listopadu v ministerském křesle vystřídal stranický kolega Jan Chvojka, přístup majitelů označoval za vstřícný a konstruktivní. Podle Chvojkovy náměstkyně Martiny Štěpánkové se dá předpokládat, že se do vyjednávání o ceně ministři pro lidská práva a kultury zas zapojí. Jak dlouho by mohla jednání trvat, se ale nedá odhadnout.

Chvojka při svém nástupu do funkce uvedl, že by chtěl jednání do podzimních voleb dokončit. Premiér po Chvojkově uvedení do úřadu řekl, že dokončení dohody od nového ministra očekává.

Zrušení výkrmny požadují některé romské organizace. Česko k odstranění farmy z pietního místa několikrát vyzval i Evropský parlament a další mezinárodní organizace. Problémem se intenzivněji začala zabývat vláda Jiřího Paroubka (ČSSD). Jednala o odkoupení farmy. Plánoval je i kabinet Mirka Topolánka (ODS), záměr ale zhatila krize. Cena výkrmny zatím nikdy nepadla.

Tábor v Letech otevřely v srpnu 1940 protektorátní úřady jako kárný pracovní. Byl pro muže, kteří nemohli prokázat zdroj obživy. Měli v něm končit i kočovníci. Stejné zařízení existovalo v Hodoníně u Kunštátu. V lednu 1942 se oba tábory změnily na sběrné, v srpnu pak byly v obou místech zřízeny cikánské tábory. Od té doby do května 1943 letským táborem prošlo 1308 Romů - a to mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zahynulo a přes pět stovek skončilo v Osvětimi. Z koncentračních táborů se po válce vrátilo ani ne 600 romských vězňů. Podle odhadů tak nacisté vyvraždili 90 procent českých Romů.