Praha - Hokejisté Sparty porazili v 51. kole Tipsport extraligy Mladou Boleslav 6:2 a zajistili si postup do předkola play off. Pražané i díky hattricku Michala Řepíka obsadili poslední volné místo ve vyřazovací části. Středočeši dnes přišli i o teoretickou šanci zúčastnit se bojů o titul, stejně jako Chomutov, který prohrál ve Zlíně 2:5.

Již jistý vítěz základní části Plzeň prohrála v Liberci 0:4 a Tygři tak poprvé v sezoně získali skalp Indiánů. Šestým čistým kontem se na tom podílel brankář Roman Will.

Liberec je osmý a v posledním kole se na dálku utká s Pardubicemi a Olomoucí o šesté místo, které zajišťuje postup do čtvrtfinále. Pardubice dnes i díky hattricku Martina Kauta vyhrály v Třinci 6:2, Olomouc porazila Brno 7:2 a připsala si nejvyšší výhru v sezoně. Pardubice, Olomouc, Liberec a Zlín dělí v tabulce jen dva body.

Hradec Králové prohrál s Jihlavou 2:4, přesto má definitivně jisté druhé místo. Mountfield si tak po Plzni jako druhý český zástupce zajistil účast v nadcházejícím ročníku Ligy mistrů. Jihlava je třináctá a zvýšila odstup před posledním Litvínovem, který porazil Vítkovice 2:1 v prodloužení, na čtyři body. Dukla se zároveň na devět bodů přiblížila dvanácté Mladé Boleslavi.

Statistika zápasů 51. kola extraligy:

--------

HC Sparta Praha - BK Mladá Boleslav 6:2 (1:1, 3:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. P. Vrána, 24. Řepík (Jarůšek), 28. Pech (Forman, Buchtele), 31. Klimek (T. Pavelka, Z. Michálek), 49. Řepík, 57. Řepík (Z. Michálek, P. Vrána) - 11. Lenc (Němeček), 36. V. Němec (Pacovský, Lenc). Rozhodčí: Hradil, Šír - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 5:3. Využití: 1:1. V oslabení: 1:0. Diváci: 7934.

HC Oceláři Třinec - HC Dynamo Pardubice 2:6 (0:2, 1:1, 1:3)

Branky a nahrávky: 31. Cienciala (Marcinko), 60. Marcinko (Dravecký, Cienciala) - 6. Hrabal (Marosz, Mojžíš), 12. M. Kaut, 34. Tomášek (Ščotka), 49. M. Kaut (Poulíček, Perret), 55. Poulíček (M. Kaut), 58. M. Kaut (Perret). Rozhodčí: Hejduk, Pražák - Jindra, Zíka. Vyloučení: 1:5, navíc Marcinko (Třinec) 10 min. Bez využití. Diváci: 4421.

Bílí Tygři Liberec - HC Škoda Plzeň 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)

Branky a nahrávky: 39. Bakoš (Ordoš, Redenbach), 49. Redenbach (Ševc, L. Krenželok), 54. Derner (Jánošík, Bakoš), 57. Ordoš (Filippi, Bulíř). Rozhodčí: Lacina, Úlehla - L. Kajínek, Zavřel. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. Diváci: 5353.

Mountfield Hradec Králové - HC Dukla Jihlava 2:4 (0:3, 1:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 40. Cingel (Graňák, J. Pavelka), 60. Cingel (F. Pavlík, Graňák) - 11. P. Straka (Stříteský, Skořepa), 13. P. Straka (Jiránek), 20. Stříteský (P. Straka, Suchánek), 51. Hamill (Diviš, Skořepa). Rozhodčí: Hribik, M. Petružálek - D. Hynek, Špůr. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 4166.

HC Olomouc - HC Kometa Brno 7:2 (3:0, 1:0, 3:2)

Branky a nahrávky: 2. J. Káňa (Skladaný), 3. Holec (Vyrůbalík, Mráz), 20. Burian (Strapáč), 31. J. Knotek (Eberle), 50. J. Knotek (Škůrek, Laš), 56. J. Galvas (Jergl, J. Knotek), 57. Škůrek (Burian, Strapáč) - 41. Krejčík (Zaťovič, P. Holík), 49. Štencel (P. Holík). Rozhodčí: R. Svoboda, Kubičík - Pešek, J. Svoboda. Vyloučení: 6:3, navíc L. Galvas (Olomouc) 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5500 (vyprodáno).

Aukro Berani Zlín - Piráti Chomutov 5:2 (3:1, 0:1, 2:0)

Branky a nahrávky: 3. Ferenc (Klhůfek, Freibergs), 6. Popelka (P. Sedláček, Klhůfek), 17. Nosek (Fořt, Honejsek), 51. Popelka (P. Sedláček), 57. Fořt - 12. Sklenář (V. Růžička ml., Valach), 36. Slovák. Rozhodčí: Mrkva, Hodek - Lederer, Gebauer. Vyloučení: 12:8, navíc Ferenc do konce utkání, Okál 10 min. a 5 min. a do konce utkání - Skokan 10 min. a do konce utkání, Knot 10 min. Využití: 1:1. Diváci: 3954.

HC Verva Litvínov - HC Vítkovice Ridera 2:1 v prodl. (1:0, 0:1, 0:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. M. Hanzl (Vandas), 61. V. Hübl (F. Lukeš) - 36. Bartovič (Szturc, Jáchym). Rozhodčí: Kika, Bejček - Frodl, Komárek. Vyloučení: 5:2, navíc Š. Stránský, Lev oba 10 min, trenér Petr (všichni Vítkovice) do konce utkání. Bez využití. Diváci: 2108.

Tabulka:

1. Plzeň 51 27 7 9 8 169:121 104 2. Hradec Králové 51 25 7 7 12 143:100 96 3. Třinec 51 24 6 7 14 141:119 91 4. Vítkovice 51 26 3 6 16 154:117 90 5. Brno 51 22 6 9 14 144:121 87 6. Pardubice 51 20 5 6 20 127:136 76 7. Olomouc 51 16 10 7 18 129:133 75 8. Liberec 51 18 9 3 21 130:135 75 9. Zlín 51 18 8 4 21 119:137 74 10. Sparta Praha 51 18 5 7 21 138:146 71 11. Chomutov 51 12 10 9 20 128:153 65 12. Mladá Boleslav 51 15 5 8 23 115:137 63 13. Jihlava 51 11 7 7 26 103:139 54 14. Litvínov 51 10 7 6 28 118:164 50

Další program:

--------

Neděle 4. března - závěrečné 52. kolo:

16:20 HC Dukla Jihlava - HC Olomouc (vzájemné zápasy v této sezoně: 0:3, 3:2 v prodl., 3:2 v prodl.), HC Dynamo Pardubice - Mountfield Hradec Králové (0:6, 3:2, 3:2), HC Kometa Brno - HC Verva Litvínov (3:4 po sam. nájezdech, 6:2, 4:1), HC Škoda Plzeň - Aukro Berani Zlín (5:4 po sam. nájezdech, 1:2 v prodl., 1:4), BK Mladá Boleslav - HC Oceláři Třinec (2:3, 4:2, 1:5), Piráti Chomutov - HC Sparta Praha (2:3, 4:3 v prodl., 3:2), HC Vítkovice Ridera - Bílí Tygři Liberec (1:2, 3:2, 4:1).