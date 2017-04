Praha - Poslanci by měli dnes projednat v úvodním kole zavedení ošetřovatelského volna, návrh nového zákona o sociálním bydlení a lepší podmínky pro zaměstnávání zdravotně postižených lidí. Ve druhém čtení by se Sněmovna mohla zabývat například návrhem nového památkového zákona. Schůze dolní komory pokračuje od odpoledne.

Ošetřovatelské volno na péči o vážně nemocné příbuzné by trvalo podle vládního návrhu až tři měsíce. S nepřítomností zaměstnance by musel souhlasit jeho zaměstnavatel. Lidé by v rámci ošetřovatelského volna dostávali podle předlohy 60 procent základu svého příjmu.

Sociální byt měli dostat podle návrhu zákona lidé, kteří půl roku žijí po ubytovnách, ústavech či azylových domech, a také ti, kteří vydávají za přiměřené bydlení přes dvě pětiny svých příjmů a nezůstane jim ani 1,6násobek životního minima. Když se zákon do voleb stihne přijmout, první lidé v nouzi by o sociální byt mohli žádat úřady od pololetí příštího roku.

Novela o zaměstnanosti předpokládá, že zaměstnavatelé s více než polovinou pracovníků s postižením by na zaměstnávání každého z nich mohli dostávat od státu až 10.500 korun měsíčně místo nynějších 9500 korun. Tyto firmy a instituce by nově tvořily chráněný pracovní trh, úřad práce by o tom s nimi uzavíral dohodu.