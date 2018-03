Praha - Poslanci se dnes přeli o zavedení přímé volby starostů, primátorů a hejtmanů, jak je navrhlo v ústavní novele hnutí SPD. Zatímco poslanci hnutí Tomia Okamury mluvili o zkvalitnění demokracie a o zvýšení zájmu občanů o volby, kritici se obávají kolapsu zastupitelské demokracie. Sněmovna projednávání předlohy v úvodním kole nedokončila, pokračovat v něm bude nejdřív v pátek. Novela bude čelit návrhu ODS a TOP 09 na zamítnutí.

Přímá volba starostů, primátorů a hejtmanů by podle předsedy poslanců ODS Zbyňka Stanjury jen rozdělila společnost. Připomněl, že starostové a zastupitelstva se v průzkumech veřejného mínění těší mezi obyvateli nejvyšší důvěře. "V našem prostředí je to návrh principiálně špatný," zdůraznil Stanjurův stranický kolega Jan Zahradník. Podle Jana Birke (ČSSD) je nejhorší měnit něco, co bez problému funguje. "Nepouštěl bych se do něčeho, kde nevidíme konec," řekl.

Návrh v diskusi podpořila řada poslanců SPD. Vedle zlepšení kvality demokracie a zvýšení zájmu o volby argumentovali například zdůrazněním osobní odpovědnosti starostů, primátorů a hejtmanů, když nynější systém nahrává podle nich kolektivní nezodpovědnosti. "Prostřednictvím přímé volby je možné vytvořit osobnost se silným mandátem pod přímou kontrolou veřejnosti," řekl Radek Rozvoral.

Předseda SPD Okamura tvrdí, že přímá volba by přispěla k "obrodě správy věcí veřejných" a byla by prvním krokem k odvolatelnosti politiků. Kritici namítali, že nyní mohou být starostové odvoláni při každé schůzi zastupitelstva.

Poměrně bouřlivé reakce vyvolala slova Pavla Jelínka (SPD), podle kterého by přímou volbou skončily "politické šedé myši, které vypouštějí zkorumpované stranické sekretariáty." Ivan Adamec (ODS) předřečníkovi připomněl, že i jeho jistě vygeneroval stranický sekretariát. "Nevidím šedé myši ve funkcích starostů a primátorů," prohlásil bývalý brněnský primátor Roman Onderka (ČSSD).

Zástupci TOP 09 a STAN návrhu vytýkali například to, že jej neprovází prováděcí normy. Dominik Feri (TOP 09) poukazoval na to, že norma třeba nenastiňuje nové rozdělení pravomocí mezi starosty a zastupitelstvo. Varoval před situacemi, kdy by přímo volený starosta neměl v zastupitelstvu podporu. Piráti by naopak předlohu propustili k opravám do výborů, není podle nich dokonalá.

Vzhledem k tomu, že jde o změnu ústavy, byla by pro její schválení nutná ústavní většina jak ve Sněmovně, tak v Senátu.