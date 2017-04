Praha - Poslanci by měli dnes začít debatu o změnách v oddlužení, jež je mají víc zpřístupnit. Proberou také výsledky prověrek stranických finančních zpráv za loňský rok, jak je provedl sněmovní kontrolní výbor. Na programu jsou ale především pravidelné interpelace na členy vlády.

Vládní insolvenční novela předpokládá, že do procesu oddlužení budou moci vstoupit dlužníci bez ohledu na výši svých závazků. Proces by mohl trvat tři, pět nebo sedm let v závislosti na výši splacených dluhů. Cílem ministerstva spravedlnosti je to, aby se více lidí dostalo z dluhové pasti.

Původně dnes měla Sněmovna projednávat mezinárodní smlouvy. Pařížskou klimatickou dohodu i obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou ale z programu nynější schůze vyřadila.

Dopoledne se budou poslanci věnovat také písemným interpelacím na členy vlády. Odpoledne jim budou klást dotazy ústně.