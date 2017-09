Praha - Poslanci by dnes měli schvalovat hospodářskou a obchodní dohodu mezi Evropskou unií a Kanadou. Očekává se také diskuse nad závěrečnou zprávu vyšetřovací komise, která se zabývala úniky informací z policejních spisů.

Dohoda mezi EU a Kanadou má mimo jiné odstraněním cel a průmyslových poplatků pomoci k většímu uplatnění českých podnikatelů na kanadském trhu. Do sněmovních výborů se smlouva dostala v úvodním kole až na třetí pokus. Výhrady mají poslanci KSČM, podle nichž není v zájmu Česka. Zahraniční i hospodářský výbor však doporučily plénu, aby s ratifikací dohody souhlasilo.

Schválením zprávy komise by poslanci doporučili například zřízení zvláštního orgánu, který by vyšetřoval státní zástupce. Orgány činné v trestním řízení by podle komise měly povinně evidovat kontakty s novináři. Trestní oznámení komise v souvislosti s úniky nechystá. Komise vznikla hlavně kvůli uniklým nahrávkám rozhovorů bývalého novináře Mladé fronty Dnes Marka Přibila s exministrem financí a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem, na kterých mluvili o zveřejňování kompromitujících materiálů na politické oponenty.

Dohoda známá jako CETA a zpráva komise by mohly být posledními body, jimiž se poslanci budou v končícím volebním období zabývat. Pokud je dnes stihnout probrat, závěrečná řádná schůze dolní komory před říjnovými parlamentními volbami pravděpodobně skončí.