Praha - Někteří poslanci po dnešním posledním jednání v současném složení opouštěli Sněmovnu s nostalgií, jiní naopak bez větších emocí. Další už přemýšleli, co by šlo po volbách zlepšit. Lišili se také v tom, jaké vzpomínky v nich převážily. Zatímco místopředseda Sněmovny Petr Gazdík (STAN) bude vzpomínat na poslední čtyři roky pozitivně, podle Marka Bendy (ODS) je každá Sněmovna horší, než byla předchozí. Ministr financí Ivan Pilný (ANO) ČTK řekl, že jeho zkušenosti z dolní komory ilustruje nejlépe to, že se rozhodl znovu nekandidovat.

Bez emocí opouštěl schůzi Jan Birke (ČSSD). "Já na tyhlety věci moc nejsem, nějaké vzpomínání nebo přemýšlení, jestli se sem vrátím. Já to beru tak, jak to život přinese," řekl ČTK lídr královéhradecké kandidátky sociální demokracie. Ve Sněmovně zažil pozitivní i negativní věci. "Jsme taky lidé, zkrátka jsem dobře poznal asi všechny povahové vlastnosti, které ve Sněmovně jsou," doplnil.

Poslanec Marek Černoch, který před čtvrt rokem opustil Úsvit a rozhodl se znovu nekandidovat, se naopak neubránil nostalgii. "Mám za sebou čtyři roky života plné emocí, a to v dobrém i špatném slova smyslu," vysvětlil. Mrzí ho, že v posledním půlroce pozoroval zhoršení vztahů. "Atmosféra se tu určitým způsobem změnila. To, že máme jiný politický názor přece neznamená, že se nemůžeme pozdravit," řekl. Nervozita podle něj pramení z toho, že někteří poslanci řeší, jak se pracovně uplatní, pokud mají špatnou pozici na kandidátce.

Pilný litoval, že ještě ze Sněmovny neodchází. "Protože jsem ministr financí. Bude vláda v demisi, a než pan prezident stanoví novou vládu, což asi nebude úplně brzo, tak já Sněmovnu tím pádem neopouštím. Nekandiduji, ale přesto tady budu, takže ty pocity, že bych něco opouštěl, ještě nemám," řekl. Nabytou životní zkušenost ze Sněmovny popsal stručně. "Já jsem ji zhodnotil tak, že už kandidovat nebudu," řekl s úsměvem.

Emoce se podle dvojky pražské kandidátky KSČM Jiřího Dolejše liší podle toho, zda se poslanci se sněmovní budovou loučí nadobro. "Ti, co kandidují, spíš pomýšlejí na to, co je čeká v příštích týdnech kampaně," řekl. Řada poslanců si ale už podala ruce na rozloučenou nebo si slíbila, že se budou dál vídat, dodal. Současné volební období s příchodem hnutí ANO a jeho šéfa Andreje Babiše přineslo podle něj do Sněmovny především občasné "babišování".

Další dlouholetý poslanec a šestka pražské kandidátky ODS Benda míní, že každá Sněmovna je o trochu horší než ta předchozí. "Měli jsme pocit, že nic horšího než Věci veřejné být nemůže, pak přišel Andrej Babiš, který nadával všem a stále. Takže to má sestupný trend, ale obávám se, že lépe už nebude," konstatoval. Ocenil však, že v úvodu volebního období "zdecimovaná" ODS se nenechala "dorazit" a vyšla z něj úspěšně.

Především pozitivní dojmy zůstanou Gazdíkovi, který je zlínským lídrem STAN. "Určitě to nebyly lehké roky, ale já na ně budu vzpomínat dobře," řekl. Je rád, že se i z opozice podařilo prosadit změnu jednacího řádu Sněmovny nebo registr smluv. Vzpomínat bude hlavně na některé slovní přestřelky. "V některých chvilkách to bylo vtipné, že jsem se při řízení schůze i zasmál," uvedl.

Poslankyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová odcházela s odhodláním vrátit se. "Abych dokončila práci, kterou jsem tady započala," uvedla dvojka pražské kandidátky. Pracovat by chtěla na zrušení některých nových regulací, u kterých ji mrzí, že prošly. Její stranický kolega a trojka kandidátky v hlavním městě Martin Plíšek litoval "promarněných čtvrtků". "Myslím si, že stejně jako v parlamentech jiných zemí bychom měli interpelace nově zařadit na den, kdy se projednávají zákony," vysvětlil.

Poslední hodiny schůze nebyly ničím mimořádné, i když v projevech občas zaznělo loučení. Neobvykle si počínal možná jen poslanec ANO Bohuslav Chalupa, který pořizoval poslancům fotografie v jednacím sále a zvěčňoval i prostory kuloárů. Místopředseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO) před rozchodem poslancům popřál férovou kampaň a zazvonil zvonečkem. TOP 09 se s volebním obdobím rozloučí na dnešním večírku, už v úterý rozlučku uspořádal šéf Sněmovny Jan Hamáček (ČSSD).