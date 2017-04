Praha - Sněmovna dnes opět nedokončila úvodní debatu o sporném návrhu zákona o sociálním bydlení, jak jej připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí. Šance na přijetí normy v tomto volebním období dál klesla. Kritici předlohy poukazují mimo jiné na mnohamiliardové výdaje, které by podle nich přinesl. Pochyby panují i o okruhu lidí, jichž by se mohlo sociální bydlení týkat. Výtky znějí z pravicové opozice i z části koaličních stran.

Vedle hnutí ANO se dnes ke kritice připojila také KDU-ČSL. Ministerstvo vedené Michaelou Marksovou (ČSSD) přistoupilo k problému podle místopředsedy lidovců Jana Bartoška bizarně. "Místo systému dostupného bydlení děláme sociální případy z lidí, kteří do této kategorie nespadají," řekl. Odhadl, že sociální bydlení by v této verzi přišlo nejméně na 150 miliard korun, zákon by se mohl týkat až pěti procent obyvatel. "Ministerstvo promarnilo šanci na přípravu kvalitního zákona," zdůraznil.

Zpravodajka Jitka Chalánková (TOP 09) označila předlohu přímo za paskvil. Vedle nákladů a širokého okruhu adresátů zmínila v kritické řeči i to, že podle ní nijak nemotivuje lidi k návratu ze sociálního do obvyklého bydlení. Poslanec ODS Marek Benda soudí, že norma je chybná i po právní stránce. Komunisté sice říkají, že bydlení musí být dostupné pro všechny, podle poslankyně Aleny Nohavové ale požadují, aby vláda vyjasnila financování sociálních bytů.

Sociální bydlení Sněmovna rozjednala v prvním čtení už před dvěma týdny. Za dnešním přerušením debaty stála malá účast poslanců v sále, když se mělo hlasovat o návrhu ODS na odročení diskuse do přítomnosti ministra financí Andreje Babiše (ANO). Občanští demokraté si vyžádali dvouhodinovou přestávku potom, co ČSSD požádala o pětiminutovou pauzu, aby se dostatečný počet poslanců shromáždil.

Následně ohlásil žádost o dvouhodinou přestávku klub TOP 09 a Starostů. Členové vedení dolní komory se potom shodli, že schůze bude pro dnešek přerušena a bude pokračovat ve středu ráno.

Pokud se poslanci k předloze o sociálním bydlení vrátí, budou hlasovat o požadavku Chalánkové na její vrácení vládě k přepracování, případně na prodloužení lhůty pro jeho projednání ve sněmovních výborech. V takovém případě by bylo prakticky jisté, že norma by s koncem volebního období takzvaně spadla pod stůl.