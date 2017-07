Praha - Sněmovna dnes opět nedokončila další projednávání novely, podle níž by Vojenské zpravodajství získalo odpovědnost za kybernetickou obranu Česka. V jednacím sále nebyl dostatečný počet poslanců na to, aby mohli hlasovat. Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura situaci označil za nedůstojné divadlo a formálně si vyžádal přestávku do konce jednacího dne. Je možné, že sporná vládní novela v tomto volebním období už přijata nebude.

Sněmovna měla hlasovat o návrhu Jany Černochové (ODS) na čtvrthodinové přerušení schůze, aby mohl dorazit ministr vnitra Milan Chovanec (ČSSD). Chovanec se z odpolední části jednání dolní komory omluvil. Počet přihlášených poslanců ale jen lehce překročil padesátku, nutných jich je 67.

"Milí vládní kolegové, myslím, že pro dnešek stačilo," uvedl Stanjura. Nařkl koalici z toho, že obstruuje a opozici trápí. Přestávka na klub, kterou si Stanjura vyžádal, znamenala, že poslanci se opět sejdou ve čtvrtek. Na programu jsou hlavně pravidelné interpelace a mezinárodní smlouvy.

Kdy se Sněmovna k novele o Vojenském zpravodajství vrátí, není jasné. Pokud by ji ve druhém čtení neprojednala ještě tento týden, s velkou pravděpodobností by takzvaně spadla pod stůl

Ministr obrany Martin Stropnický (ANO) novelu označuje za jednu z nejdůležitějších v tomto volebním období. Kritici naopak vyjadřují obavy ze zásahů do soukromí lidí na internetu, výhrady vznášeli také poskytovatelé internetu. "Není možné přijmout návrhy, které přiměřenou obranu omezí," zdůraznil dnes Stropnický. Vysvětloval také například náhradu škod operátorům, pokud by je způsobily připojené prostředky Vojenského zpravodajství. Stát by se podle ministra náhradám nebránil, standardní postup ale podle něho řeší v těchto případech jiné zákony.

Ministr taky potvrdil, že vedle pasivní obrany by zpravodajci mohli bránit kybernetickým útokům aktivně. "Rány budou opětovány," uvedl.

Branný výbor už dřív doporučil úpravy, které mají zpřísnit kontrolní mechanismy a umožnit operátorům, aby se zúčastnili jednání o konkrétní podobě kybernetické obrany. Bezpečnostní výbor chce zpravodajcům výslovně zakázat vstup do obsahu internetu.