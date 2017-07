Praha - Sněmovní hospodářský výbor žádá vládu, aby neprodleně a intenzivně začala připravovat výstavbu nových jaderných bloků v jaderných elektrárnách v Temelíně a Dukovanech. Vláda by měla také schválit závazný harmonogram všech základních kroků. Výbor to schválil po debatě o řešení jaderné energetiky v Česku, na níž si přizval například předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danu Drábovou.

Výbor také žádá vládu, aby kvůli rychlejší přípravě výstavby jaderných bloků připravila nový stavební zákon, nebo speciální zákon, který usnadní proces veřejnoprávního projednávání. Náměstek ministra průmyslu Jiří Koliba poznamenal, že je v této věci velmi skeptický, protože úplná změna stavebního práva podle něj přesáhne jedno volební období.

Například Milan Urban (ČSSD) prohlásil, že vidí jako jedinou možnou cestu speciální zákon pro dostavbu dalšího bloku v Dukovanech. Tam podle jeho názoru musí být do roku 2035 minimálně ve zkušebním provozu pátý blok, což se podlě něj jinak než zvláštním zákonem stihnout nedá. Drábová poznamenala, že není přítel zvláštních zákonů, ale když se podívá na to, jak jsou zákony složité, dává Urbanovi za pravdu. Tato cesta by podle ní byla hodně schůdná, ale předpokládá, že by od samého počátku začaly v Bruselu v této věci vyjednávat "velké kalibry", a nikoli referenti.

Poslanci také žádají vládu, aby rozhodla o finančním a organizačním modelu výstavby nových jaderných bloků, který bude garantovat ekonomickou proveditelnost výstavby i provozu. Náměstek Koliba poslance informoval o rozhodnutí stálého výboru pro jadernou energetiku, který v polovině června rozhodl, že se bude zabývat jen třemi variantami výstavby. První je výstavba prostřednictvím dceřiných společností ČEZ, druhou je výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil tyto dceřiné společnosti, a třetí je výstavba prostřednictvím státu, kdy by stát odkoupil přímo část společnosti ČEZ. Podle náměstka ministra financí Ondřeje Landy jsou pravděpodobná jen dvě řešení. Buď nové bloky postaví firma ČEZ, nebo je postaví stát.

Drábová také řekla, že i přes novely některých důležitých zákonů přetrvává komplikovanost zákonů. Některé změny situaci podle ní ulehčují, například investor bude moci požádat o územní rozhodnutí, aniž má vybraného konkrétního dodavatele, což dosud nebylo možné.

Poslanci se také shodli na tom, že bez výstavby nových zdrojů jaderné energie nebude ČR schopna pokrýt svoji budoucí spotřebu elektrické energie bez závislosti na cizích zemích.