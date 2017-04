Praha - Poslanci by se měli dnes začít zabývat zřízením univerzitních nemocnic. V úvodním kole je rovněž novela, jež by uzákonila dva nové významné dny související s událostmi druhé světové války. Následně by se Sněmovna mohla věnovat dalším předlohám v prvním čtení. Schůze pokračuje odpoledne.

Na univerzitní nemocnice by se mělo podle záměru přeměnit nynějších deset fakultních nemocnic. Zařízení by měla smlouvy s vysokými školami, jejichž studenti se budou v nemocnicích vzdělávat. Ministerstvo zdravotnictví si od změny slibuje průhlednější a efektivnější řízení veřejných nemocnic.

Poslanecká novela o státních svátcích by připomněla vyhlazení takzvaného terezínského rodinného tábora v Osvětimi-Březince a druhý odboj. Připadl by na den posledního boje českých parašutistů, kteří našli po atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha úkryt v pražském pravoslavném chrámu Cyrila a Metoděje. Předkladatelé navrhli, aby dolní komora změnu schválila zrychleně už v prvním čtení.

Žádná další předloha na programu dnešního jednání zařazena není. Je možné, že se poslanci vrátí ke spornému návrhu zákona o sociálním bydlení. Úvodní kolo debaty nedokončili před dvěma týdny. Pokud ovšem Sněmovna program schůze neupraví, zabývala by se normami ministerstva spravedlnosti.