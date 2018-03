Praha - Zprůhlednění výběru lidí do řídicích a kontrolních orgánů státních a polostátních společností si klade za cíl návrh nominačního zákona, který předložila skupina poslanců ANO. Ministerstva by musela vybírat kandidáty do těchto funkcí až na výjimky ve výběrových řízeních, nominace by pak posuzoval pětičlenný vládní výbor.

Veřejnou kontrolu nominací by podle předlohy mělo posílit mimo jiné zveřejňování zápisů z pohovorů z kandidáty, které by vládní výbor vedl. Součástí dokumentu by bylo také stanovisko výboru. Stanovisko by sice nebylo pro ministerstvo závazné, jiný názor by ale muselo zdůvodnit a rovněž zveřejnit.

Předloha by se týkala společností, v nichž má stát majetkovou účast, státních podniků, národního podniku Budějovický Budvar a Správy železniční dopravní cesty. Stanoví například to, že do orgánů těchto společností by se mohli hlásit jen lidé starší 28 let.

Členové nominačního výboru, které by jmenovala na návrh ministrů vláda, by museli být ještě o dva roky starší. Museli by mít nejméně pětiletou praxi v řídicích funkcích ve firmách, v oboru práva, v personalistice, ve finančnictví nebo v ekonomii a museli by být navíc nestraníky. Činnost výboru by stála podle odhadů 700.000 až milion korun ročně.

Předlohu nejprve posoudí vláda. Rozhodnou o ní zákonodárci.

Stejný návrh byl ve hře už v minulém volebním období, Sněmovna jej ale nestihla projednat. Tehdy jej vedle zástupců ANO podepsali například také představitelé KDU-ČSL, STAN a Úsvitu. Předkladatelé i nyní poukazují na to, že návrh zákona vychází z věcného záměru, který předloni v červnu schválila tehdejší vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL. Vládní výbor pro personální nominace sice existoval, proces výběru nominantů do řídicích a kontrolních orgánů firem to podle autorů předlohy ale nezprůhlednilo.

Předložení vlastního návrhu nominačního zákona avizovali Piráti. Obsahuje podle nich i pravidla bránící střetu zájmů.